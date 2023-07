Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martikán zvažuje zmenu dresu, vyberá si spomedzi troch krajín

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Michal Martikán priznal, že uvažuje o možnosti nastupovať vo farbách inej krajiny. V rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Šport prezradil, že sa ešte definitívne nerozhodol, no v hre sú podľa jeho slov tri krajiny, ktoré by mohol reprezentovať.

Traja favoriti

„Vyzerá to tak, že asi štyridsať percent je v prospech inej krajiny a šesťdesiat, že budem naďalej súťažiť pod slovenskou vlajkou,“ povedal 44-ročný Martikán a dodal, že ak by napokon padlo rozhodnutie o „zmene drese“, reprezentoval by Spojené arabské emiráty, Rakúsko alebo Čínu.

„V Emirátoch som celkovo strávil počas môjho športového života na sústredeniach asi jeden a pol roka. Je tam kanál, na ktorom je aj môj rukopis. Je to jedna z možností. S vedením rakúskeho vodného slalomu som v kontakte, takže aj táto krajina je v hre,“ poznamenal rodák z Liptovského Mikuláša a dodal, že do úvahy prichádza i spomenutá Čína.

Pravidlo kanoistickej federácie

„Aj toto je možnosť, ale ako som už povedal, teraz vám nemôžem povedať, ktorá konkrétne je najpravdepodobnejšia, pretože v tejto chvíli to ani sám ešte neviem. Isté však je, že ak požiadam o cudzí pas, tak do úvahy prichádza len jedna z týchto troch krajín.“ V prípade, že by sa rozhodol pre takýto krok, musel by konať rýchlo.

„Medzinárodná kanoistická federácia má svoje pravidlá a jedno z nich je, že každý rok do 30. novembra sa jej musí nahlásiť, ktorú krajinu bude ktorý pretekár v nadchádzajúcom roku reprezentovať. Znamená to, že ja sa musím rozhodnúť do konca novembra, či budem naďalej reprezentovať Slovensko, alebo požiadam o pas inej krajiny, za ktorú na budúci rok s jej súhlasom nastúpim na medzinárodných podujatiach,“ podotkol Martikán.

Dôležité úspechy

Martikán je prvý olympijský víťaz v novodobej histórii Slovenska. Spod piatich kruhov má dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, sa stále nechystá končiť bohatú športovú kariéru.

„Vodný slalom milujem, je to nádherný šport, bez ktorého nemôžem byť a kým budem zdravotne na tom tak, že môžem jazdiť, tak by som nerád ešte končil,“ skonštatoval Martikán.