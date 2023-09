Eliška Mintálová vyhrala po prvýkrát v kariére preteky Svetového pohára vo vodnom slalome

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová sa premiérovo v kariére stala víťazkou pretekov Svetového pohára.

Dvadsaťštyriročná žilinská rodáčka v sobotňajšom finále súťaže kajakárok v španielskom Seu d’Urquell zdolala o 6 stotín sekundy austrálsku favoritku Jessicu Foxovú, tretia finišovala Talianka Stefanie Hornová.

Čistá finálová jazda

Mintálová bola v semifinále až deviata a vo finále sa tak predstavila ako druhá. Čistou jazdou sa zaradila tesne pred spomenutú Foxovú a na čele sa napokon udržala až do konca.

„Neviem, čo mám povedať. Je to skvelé. V každej bránke som sa snažila ísť do toho naplno a verím, že mi to bude stačiť na pódium,“ povedala Mintálová do mikrofónu organizátorov, keď po polovici finále bola na čele.

Prianie sa Slovenke splnilo a na prvej priečke zostala až do konca. „Je to úžasný pocit. Predviedla som skvelé finále a teším ma výborný vstup do olympijskej kvalifikácie. Je to moje prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára,“ poznamenala trasúcim sa hlasom Mintálová, ktorá sa vlani v Liptovskom Mikuláši stala majsterkou Európy medzi kajakárkami.

Rázne vykročenie do Paríža

V internej olympijskej kvalifikácii si Mintálová pripísala na svoje konto 24 bodov a spravila rázny krok za postup do Paríža 2024. Soňa Stanovská totiž vo finále skončila až dvadsiata a získala iba jeden bod.

Základom však bude zisk olympijskej miestenky v tejto kategórii pre krajinu, na majstrovstvách sveta v Londýne ich medzi kajakárkami ich bude k dispozícii 16.

V sobotu sa nedarilo slovenským kajakárom, ani jeden z troch semifinalistov sa nedostal do elitnej desiatky. Martina Halčina v semifinále klasifikovali na 16. pozícii, Jakuba Grigara na 19. priečke a Adama Gonšenicu na 35. mieste.