Napätie medzi Venezuelou a USA stúplo, Maduro vyzval na dialóg s Washingtonom

Venezuelský líder Nicolás Maduro vyzval na dialóg s Washingtonom. Urobil tak len niekoľko hodín po tom, čo prezident Donald Trump pohrozil zostrelením venezuelských vojenských lietadiel, ak by predstavovali nebezpečenstvo pre americké sily.
Napätie medzi oboma krajinami sa v posledných dňoch výrazne zvýšilo po tom, čo Pentagon obvinil Venezuelu z provokatívneho priblíženia sa k americkým lodiam v Karibiku po smrteľnom útoku USA na údajný venezuelský drogový čln.
Maduro žiada rešpekt
„Žiadne rozdiely, ktoré máme alebo sme mali, nemôžu viesť k vojenskému konfliktu,“ uviedol Maduro v prejave vysielanom na všetkých venezuelských rozhlasových a televíznych staniciach. „Venezuela je vždy ochotná rokovať a viesť dialóg, ale požadujeme rešpekt,“ konštatoval.
Washington v rámci boja proti drogovým kartelom nasadzuje do Puerto Rica desať stíhačiek F-35, ktoré sa pripoja k už prítomným americkým vojnovým lodiam v južnom Karibiku. Trump pritom obviňuje Madura z vedenia drogového kartelu, čo Maduro poprel a označil správy za nepravdivé.
Trump premenoval Pentagón na ministerstvo vojny. Nový názov vysiela svetu „správu o víťazstve“
„Venezuela je dnes krajinou bez produkcie kokových listov a kokaínu a bojuje proti obchodovaniu s drogami,“ zdôraznil.
Trump povedal, že ak by venezuelské lietadlá opäť ohrozili americké lode, budú zostrelené. V utorok americké sily zničili údajný drogový čln, ktorý podľa Trumpa patril venezuelskej zločineckej organizácii Tren de Aragua, pričom pri útoku zahynulo 11 ľudí. Maduro označil americké vojenské posilnenie za „najväčšiu hrozbu, akú náš kontinent za posledných 100 rokov videl“ a vyhlásil pripravenosť na „ozbrojený boj na obranu národného územia“.
Krajina riadená drogovým kartelom
Mobilizoval venezuelské ozbrojené sily a rezervistov, ktorých počet podľa neho presahuje osem miliónov. Zástupca šéfa Bieleho domu Stephen Miller označil Madura za „obvineného drogového dílera“ a tvrdí, že Venezuela je riadená drogovým kartelom. Útok na drogový čln predstavuje významnú eskaláciu a nezvyčajné použitie americkej armády v oblasti, ktorá bola historicky záležitosťou orgánov činných v trestnom konaní.
Maduro tvrdí, že osem amerických lodí s 1 200 raketami cieli na Venezuelu
V Karibiku je momentálne nasadených osem amerických námorných plavidiel v rámci protidrogových operácií. Ministerstvo obrany, ktoré Trump v piatok premenovalo na „Ministerstvo vojny“, uviedlo, že dve lietadlá režimu Madura sa vo štvrtok priblížili k americkému plavidlu, čo označilo za provokatívny krok zasahujúci do protidrogových operácií.
Venezuela disponuje 15 stíhačkami F-16 zakúpenými v 80. rokoch v USA, ako aj ruskými stíhačkami a vrtuľníkmi. Počas svojej návštevy Latinskej Ameriky obhajoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio agresívnejší prístup k „narkoteroristickým“ skupinám s vyhlásením, že ich zastaví len ich zničenie.