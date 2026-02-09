Americké sily zadržali v Indickom oceáne ropný tanker, ktorý unikol z karibskej blokády

Americké ozbrojené sily zadržali ropný tanker v Indickom oceáne, ktorý podľa Pentagónu porušil blokádu sankcionovaných plavidiel v Karibiku a pokúsil sa z oblasti uniknúť. Informovalo o tom v pondelok ministerstvo obrany USA.
Pentagón uviedol, že loď Aquila II bola počas noci „bez incidentu“ obsadená americkými jednotkami. Podľa vyhlásenia plavidlo „operovalo v rozpore s karanténou sankcionovaných lodí, ktorú stanovil prezident Donald Trump“.
Sledovaný a prenasledovaný
„Uniklo a my sme ho sledovali,“ dodal rezort s tým, že tanker bol „sledovaný a prenasledovaný“ od Karibiku až do Indického oceánu. Na zverejnených záberoch vidno amerických vojakov, ako z vrtuľníka zlaňujú priamo na palubu lode.
Ide už o ôsmy tanker, ktorý Spojené štáty zadržali od decembra, keď Trump nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do a z Venezuely. Je to zároveň druhý prípad, keď americké sily prenasledovali loď aj mimo regiónu. V januári zadržali tanker napojený na Rusko v severnom Atlantiku po jeho prenasledovaní od venezuelského pobrežia.
Údajní pašeráci aj Maduro
Washington v posledných mesiacoch výrazne posilnil námornú prítomnosť v Karibiku. Okrem zásahov proti lodiam podozrivým z pašovania drog zadržiava tankery a podnikol prekvapujúcu operáciu zameranú na zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Zadržané plavidlá však podľa americkej pobrežnej stráže predstavujú len malý zlomok takzvanej „tieňovej flotily“ sankcionovaných lodí pôsobiacich po celom svete. Ich počet sa podľa odhadov pohybuje až okolo 800. „Je to veľmi malé percento,“ povedal kontradmirál David Barata na nedávnom vypočutí v Kongrese.