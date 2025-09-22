Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko

Podľa vysokopostaveného ruského dôstojníka, ktorý dezertoval, má ísť o obmedzený nejadrový útok s cieľom testovať NATO a vyvolať politický chaos v celej Európe.
Moskva plánuje útok v „sivej zóne“ na Poľsko pred Vianocami, uviedol vysokopostavený ruský vojenský zdroj. Varovanie odovzdal minulý týždeň východoeurópsky partner počas londýnskeho zbrojného veľtrhu DSEI, píše britský portál Daily Star.

Ruský zdroj to povedal to v čase, keď Moskva pokračuje v nových taktikách, aby vyvinula tlak na NATO testovaním jeho hraníc a skúmaním odhodlania aliancie. Napríklad estónsky vzdušný priestor narušili tri stíhačky MiG-31 vybavené hypersonickými raketami. Predtým do poľského vzdušného priestoru preniklo 19 ruských dronov.

Plány Moskvy podľa britských spravodajských zdrojov prezradil ruský dôstojník, pravdepodobne generálmajor, ktorý utiekol z Ruska. Tvrdí, že Kremeľ plánuje nejadrový útok na poľskej pôde. Má ísť o premyslený, ale obmedzený krok zameraný na odhad reakcie NATO a vyvolanie politického chaosu v celej Európe.

Tieto spravodajské informácie boli odovzdané Američanom a v súčasnosti ich vyhodnocujú najvyšší transatlantickí predstavitelia, dodáva Daily Star.

