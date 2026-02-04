Moskva dáva na armádu viac, než priznáva. Podľa nemeckej tajnej služby minula v roku 2024 o 62 miliárd viac

Rusko míňa na armádu podstatne viac, než oficiálne uvádza, upozornila v stredu nemecká spolková spravodajská služba BND, ktorá zároveň varovala pred rastúcou hrozbou, ktorú Moskva znamená pre východnú hranicuOrganizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Rastúca hrozba na východnom krídle
Podľa analýzy ruských rozpočtových údajov boli vojenské výdavky v rokoch 2022 a 2023 približne o 66 percent vyššie, než Moskva priznala. „Tieto čísla konkrétne ukazujú rastúcu hrozbu, ktorú Rusko predstavuje pre Európu,“ uviedla BND vo výnimočne zverejnenom stanovisku.
Rozdiely vznikajú aj preto, že Rusko definuje obranné výdavky odlišne od štandardov NATO a nezahŕňa napríklad vojenskú výstavbu, IT projekty či sociálne platby rodinám vojakov. Po započítaní týchto „skrytých“ položiek dosiahli ruské výdavky v roku 2024 až 202 miliárd eur oproti oficiálne uvádzaným 140 miliardám.
Desať percent HDP
Za prvé tri štvrťroky 2025 BND odhaduje celkové výdavky na 163 miliárd eur, kým Moskva uvádza len 118 miliárd. V rokoch pred inváziou na Ukrajinu boli skryté výdavky takmer rovnako veľké ako tie oficiálne.
Podľa BND predstavujú vojenské výdavky v roku 2025 približne 10 percent ruského HDP a polovicu celého štátneho rozpočtu. „Tieto prostriedky sa nevyužívajú len na vojnu proti Ukrajine, ale aj na ďalšie budovanie a rozširovanie vojenských kapacít – najmä pri východnom krídle NATO,“ upozornila tajná služba.