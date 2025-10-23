Súboj Slovákov v NHL vyhral Slafkovský, Nemec má štvrtú asistenciu v sezóne - VIDEO

Slovenský obranca New Jersey Šimon Nemec mal v druhej tretine sekundárnu asistenciu pri góle Brendena Dillona na 2:0 v stredajšom zápase proti Minnesote.
Hokejisti New Jersey zvíťazili 4:1 aj vďaka 29 zákrokom Nica Dawsa, ktorý absolvoval sezónny debut v bránke Devils. New Jersey natiahlo sériu víťazstiev na šesť zápasov a s 12 bodmi je na čele Východnej konferencie NHL.
Keď legenda prekoná legendu. Crosby strelil 700 gólov v súčte základnej časti a play-off - VIDEO
Hrdí na oslabenia
Nemec odohral 16 a pol minúty a okrem asistencie si pripísal aj štyri zablokované strely súpera, dve strely na bránku a plusový bod. Hráči Devils ubránili všetky tri presilovky Wild a v sezóne majú 24 z 25 úspešne zvládnutých oslabení, z toho 21 za sebou.
Slafkovský dostal puk ako na podnose, strelil gól do prázdnej bránky a bol prvou hviezdou zápasu - VIDEO
„Sme na to veľmi hrdí a dáva nám to veľa sebavedomia počas dôležitých častí zápasov. Po každom ďalšom ubránenom oslabení sa dostávame do čoraz väčšej výhody v porovnaní s našimi súpermi. Je to skvelý impulz,“ uviedol útočník Dawson Mercer na webe NHL.
V Calgary sa hral aj slovenský súboj domáceho Samuela Honzeka proti hosťujúcemu Jurajovi Slafkovskému. Slováci nebodovali, ale spokojnejší po jeho skončení bol Slafkovský. Montreal zvíťazil nad Calgary 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil obranca Mike Matheson po skvelej prihrávke ruského útočníka Ivana Demidova.
Aktívny Slafkovský
Juraj Slafkovský odohral 16:50 min a bol aktívny. Pripísal si štyri strely, tri bloky a jeden bodyček. Jeho krajan Honzek neodohral ani 10 minút s jednou strelou na bránku. Zatiaľ čo Montreal vyhral šesť z posledných siedmich zápasov, Calgary je s jedným víťazstvom z ôsmich stretnutí na predposlednom mieste Západnej konferencie.
Očami peňazí. Koľko zarábajú Slováci v NHL? - VIDEO, FOTO
„Mám pocit, že máme hráčov, ktorí dokážu predviesť aj zakončiť veľké akcie. Vždy je skvelé, keď sa vám podarí vyhrať v predĺžení, prináša to sebavedomie. Myslím si, že sme ten gól strelili vďaka spôsobu, akým sme sa zmenili. Nedovolili sme súperovi obmeniť jeho hráčov na ľade. Naopak my sme získali troch čerstvých hráčov a trochu sme zvýšili percentuálnu úspešnosť na našej strane. Tak to má vyzerať,“ zhodnotil tréner Montrealu Martin St. Louis.