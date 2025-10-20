Monika Chochlíková: V Ringu nie je priestor na hnev. Vyhrať proti komukoľvek sa dá psychikou, ale na ulici by som radšej utekala

Monika Chochlíková, známa aj pod prezývkou „Volcano“, začínala s karate už v šiestich rokoch, no skutočnú vášeň našla v thajskom boxe v šestnástich. V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Fish & Chips otvorene hovorí o extrémnej psychickej náročnosti, ktorú prináša reprezentácia Slovenska na svetových súťažiach aj o frustrácii, keď aj napriek stopercentnej príprave rozhodcovia rozhodnú v neprospech.
Daniela Vojtasová Miss 2023: Tanec, korunka a rozhodnutia, ktoré jej zmenili život - ROZHOVOR
Približuje tiež komplikovaný proces prípravy na zápas, v ktorom je kondícia ťažisková, no hlava je napokon kľúčová, rovnako ako aj špecifické bodovacie systémy a pravidlá, ktoré robia z každého bojového športu jedinečnú výzvu. Prekvapuje aj radou pre ženy v sebaobrane: útek je niekedy lepšia taktika ako boj.
S Monikou sa rozprávame aj o:
Transformácii z karate na thajský box: Prečo v 16 rokoch stratila motiváciu a ako náhoda a kamarát ju priviedli k thajskému boxu, ktorý ju okamžite uchvátil aj vďaka jeho prepojeniu s náboženstvom a históriou.
Rituáloch a mentálnej sile v zápase: Prečo sa snaží nemať vlastné rituály a ako tanec Wai Kru symbolizuje vďaku. Tiež o tom, prečo by nemal bojovníka ovládnuť hnev a ako je psychické rozloženie súperky kľúčové k víťazstvu.
Najťažšom momente v kariére: O frustrácii z nespravodlivého rozhodnutia v zápase v roku 2017, keď ju porážka, napriek objektívne lepšiemu výkonu, zasiahla viac ako prehra so silnejším súperom.
Tlakoch a reprezentácii Slovenska: O extrémnej psychickej náročnosti, ktorú zažila na Svetových hrách, zodpovednosti voči Slovensku a obavách, že by ju prípadná prehra mohla stáť miesto v Dukle a znemožniť jej ďalšiu reprezentáciu.
Rozdieloch v príprave a taktike: Ako sa líši tréning na Muaythai (klinč, round kicky), Kickbox (bodovací systém, absencia klinču) a MMA (kompletné odlišné bodovanie a pravidlá). Tiež o tom, prečo je tréning v Thajsku efektívnejší ako doma.