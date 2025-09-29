Daniela Vojtasová Miss 2023: Tanec, korunka a rozhodnutia, ktoré jej zmenili život - ROZHOVOR

Miss Slovensko 2023 a bývalá profesionálna tanečníčka Daniela Vojtasová v podcaste Fish & Chips rozpráva, ako ju titul posunul z parketu až pred svetlá reflektorov. V exkluzívnom rozhovore otvára nečakané zákulisie svojej premeny, osobné výzvy aj dôvody, prečo zvolila vlastnú cestu miesto účasti na Miss World.
Zaži s Danielou nezvyčajnú cestu od tanečnej sály až po korunováciu Miss Slovensko, kde nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Nahliadni do jej sveta obmedzení, víťazstiev, netradičných rozhodnutí aj momentov, ktoré jej zmenili pohľad na život. Rozhovor plný úprimnosti, zábavných odhalení a inšpirácií, ktoré dokazujú, že krása je len začiatok skutočného príbehu.
Daniela otvorene rozpráva aj o:
- tom, aké obety a obmedzenia sprevádzali jej cestu za titulom Miss Slovensko
- netradičných rozhodnutiach, ktoré ju viedli vlastnou cestou mimo očakávaného scenára súťaže
- najvtipnejších zákulisných zážitkoch a mýtoch o svete missiek, ktoré vás prekvapia
- ako si poradila so zmenou životného štýlu a čo všetko musela kvôli príprave obetovať
- aké ponaučenia, silné emócie a motiváciu si so sebou nesie aj s odstupom času
- jej pohľad na krásu, autenticitu a to, čo by odkázala mladším dievčatám, ktoré túžia po podobných úspechoch
Podcast Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách: