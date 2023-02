Moldavsko mení postoj k Podnestersku, územie chce oslobodiť spod ruskej okupácie

Moldavsko mení svoj postoj k riešeniu otázky separatistického regiónu Podnestersko a chce oslobodiť územie na ľavom brehu rieky Dnester spod ruskej okupácie. Ako referuje web eurointegration.com.ua, moldavský parlament schválil zákon o separatizme, ktorý by mal viesť k trestnému stíhaniu celého podnesterského najvyššieho vedenia.

Zodpovednosť ruského vedenia

Počas pripomienkovania bol zároveň tento zákon doplnený o nariadenia o trestnej zodpovednosti ruského vojenského vedenia.

Nová legislatíva, ktorú ešte musí podpísať prezidentka Maia Sandu, taktiež tlačí na ekonomickú blokádu Podnesterska, pretože obchodovanie s týmto regiónom môže byť trestne stíhateľné.

Separatizmus sa stáva trestným činom

Podľa novej legislatívy sa separatizmus, t.j. činnosť zameraná na „odtrhnutie“ od Moldavska, stáva trestným činom s odňatím slobody na tri až sedem rokov v prípade „verejných činiteľov“. To znamená, že „prezident Podnesterska“ Vadim Krasnoseľskij a všetci členovia jeho vlády by mali čoskoro čeliť trestnému stíhaniu.

Tí, ktorí pripustia, že konali na podnet nezákonných orgánov Podnesterska, by mohli byť odsúdení až na 15 rokov. Bežní občania, ktorí nepôsobia v politike, by mohli dostať kratší trest odňatia slobody alebo pokutu do výšky 12-tisíc dolárov.