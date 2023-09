Molčan hral proti Tsitsipasovi bez stresu, Tóth si do play-off želá prijateľného súpera (foto)

Slovenskí tenisoví reprezentanti uspeli v súboj I. svetovej skupiny Davisovho pohára mužských reprezentačných výberov proti domácim Grékom, keď zvíťazili na historickom Panatenajskom štadióne v Aténach 3:1 na zápasy.

Molčan zaistil dva body

Najmä vďaka výkonom Alexa Molčana získali právo štartu vo februárovom play-off o účasť v skupinovej časti budúcoročného finálového turnaja. Rozhodujúci bol triumf slovenskej jednotky nad svetovou päťkou Stefanosom Tsitsipasom.

„Zápas bol super. Od začiatku som nemal stres, lebo som si vsugeroval, že nemáme čo stratiť. Tak som k tomu pristupoval a hral som úplne v pohode. V druhom sete on začal hrať lepšie a ja horšie, ale v treťom som podal veľmi dobrý výkon a posledný gem bola čerešnička na torte. Vyzeral, že nebol moc trpezlivý, chcel to rýchlo ukončovať a robil chyby. Nechutila mu moja hra. Som naozaj rád, že sa nám podarilo zvíťaziť,“ uviedol 25-ročný Prešovčan vo videu na facebooku RTVS Šport.

Molčan v nedeľu zdolal Tsitsipasa 7:6 (6), 4:6, 6:3 za viac ako tri hodiny. V sobotňajšom úvodnom dueli triumfoval nad gréckou dvojkou Alexandrosom Skorilasom dvakrát 6:1.

Tóth dúfa v šťastie pri žrebe

Slovenská dvojka Lukáš Klein v sobotu popoludní potrápil S. Tsitsipasa, v treťom sete však skrečoval duel za stavu 7:6 (3), 6:7 (5), 0:4 zo zdravotných dôvodov. V nedeľu napriek tomu nastúpil vo štvorhre a spolu s Igorom Zelenayom zvíťazili nad dvojicou Petros Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:7 (5), 6:3. Kapitán slovenského tímu verí, že Slovákom dopraje novembrový žreb prijateľného súpera do play-off.

„Posledné žreby boli pre nás dosť prísne. Najprv sme dostali Taliansko vo svojom strede s Jannikom Sinnerom, potom Holandsko a teraz Grécko so Stefanosom Tsitsipasom. Dúfam, že sa na nás konečne usmeje šťastie a dostaneme súpera, cez ktorého postúpime na finálový turnaj. Táto partia hráčov si to zaslúži. Všetci chalani drú a bojujú, hrať za Slovensko je pre nich veľká česť. Igorovi Zelenayovi som povedal, že ešte nemôže ísť do tenisového dôchodku. Ešte musí rok vydržať,“ vyhlásil Tibor Tóth podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).