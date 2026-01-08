Hanba na sto rokov. Na tenisovom turnaji sa zúčastnila hráčka, ktorá mala od profesionálky ďaleko - VIDEO

Tenisovým svetom prebehla poriadna turbulencia po tom, čo sa objavilo video zo zápasu z turnaja v kenskom Nairobi. Možno to nazvať fraškou, hanbou či trapasom.
Egyptská hráčka Hajar Abdelkaderová dostala divokú kartu na účasť v hlavnej časti pavúka, no skončila už po 38 minútach a dvoch kanároch (0:6, 0:6).
Previedla až 20 dvojchýb, občas nevedela, z ktorej strany má podávať, jej pohyb bol nešportový a získala len tri body za celé stretnutie. Z toho boli dve dvojchyby súperky Nemky Loreny Schaedelovej.
Každý krúti hlavou, ako sa Abdelkaderová dostala na toto podujatie, keď vyzerala, že tenis hrá prvýkrát v živote. Špekuluje sa, či jej niekto účasť kúpil.
Fanúšikovia si žiadajú od organizátorov vysvetlenie, čo sa vlastne stalo. K tomu však zatiaľ nedošlo. Internet valcujú zábery z tejto tragikomédie.
Podujatie nižšieho rangu medzi profesionálmi si tak zahrala bez akýchkoľvek pochýb amatérka. Išlo konkrétne o ITF W35.
Kritikou nešetria ani tenisoví odborníci či špecializovaní športoví novinári, ktorí neveria vlastným očiam tomu, čo Abdelkaderová predviedla v Nairobi.