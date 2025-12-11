Mohli by sme sa dožiť až 250 rokov? Vedci našli spôsob, ako spomaliť starnutie

Starnutie je prirodzený proces, ktorý sa však spája s degenerujúcim zdravím a vitalitou. Prirodzene tento stav chceme čo najviac oddialiť, avšak prirodzené metódy zatiaľ nepreukázali rapídne zmeny. Ale čo ak by sme dokázali starnutie aspoň spomaliť?
Vedci z Južnej Kórei a Japonska prišli so zaujímavým objavom – látkou s názvom IU1, ktorá môže pomôcť telu zbavovať sa poškodených častí buniek a znížiť tak ich opotrebovanie. Niektorí výskumníci dokonca naznačujú, že v budúcnosti by sa mohli ľudia dožívať aj 250 rokov. Zatiaľ je to predstava vzdialená od reality, no prvé výsledky z laboratórií vyzerajú nádejne.
Starnutie vedie k postupnému úpadku všetkých telesných systémov, jedným z hlavných prispievajúcich faktorov je narušenie homeostázy bielkovín, známej aj ako „proteostáza“. Naše bunky majú niekoľko mechanizmov, ktoré pomáhajú odhaliť poškodené alebo nesprávne zložené proteíny a rozložiť ich. S pribúdajúcim vekom sa funkcia týchto systémov zhoršuje, čo vytvára podmienky pre mnohé degeneratívne ochorenia a chronické stavy súvisiace s vekom.
IU1 funguje ako posilňovač čistenia buniek
Keď sa v bunke nahromadia poškodené bielkoviny alebo toxíny, telo ich musí odstrániť, inak sa bunka zanesie a začne fungovať zle. Práve hromadenie odpadu v bunkách sa spája s mnohými ochoreniami, vrátane Alzheimerovej alebo Parkinsonovej choroby.
Látka IU1 dokáže tieto prirodzené čistiace procesy naštartovať a zrýchliť. Funguje ako „posilňovač“ vnútrobunkového čistenia. Pomáha bunkám lepšie odstraňovať nepotrebné a poškodené časti. Tým sa bunky udržiavajú zdravšie a „mladšie“.
Výskum ukázal, že u laboratórnych zvierat, konkrétne ovocných mušiek, ktoré vedci často používajú na výskum starnutia, IU1 predĺžila život až o 30 až 40 %. Mušky boli navyše aktívnejšie a mali lepšiu schopnosť pohybu aj vo vyššom veku. Táto štúdia bola sprístupnená online 15. augusta 2024 v časopise Autophagy a je výsledkom práce tímu výskumníkov pod vedením profesora Seoganga Hyuna z Univerzity Chung-Ang z Južnej Kórei.
Znie to ako zázrak. Platí to aj pre ľudí?
Zatiaľ nie. Výskum sa dnes ešte nachádza v rannej fáze. IU1 bola zatiaľ testovaná len na drobnom hmyze a na bunkách v laboratóriu. Ovocné mušky, ktoré výskumníci využili na tento výskum však majú s ľuďmi mnoho spoločného, pokiaľ ide o starnutie, vrátane zhoršovania svalovej hmoty súvisiaceho s vekom, čo z nich robí cenné subjekty pre takýto výskum. IU1 inhiboval špecifický enzým (USP14), ktorý reguluje proteazómový komplex, čo viedlo k zvýšenej aktivite proteazómov a autofágie. To viedlo k zlepšeniu funkcie svalov a predĺženiu života ovocných mušiek.
Podobné výsledky boli pozorované v ľudských bunkách, čo naznačuje potenciál IU1 prospievať aj ľudskému starnutiu. Vedci totiž tvrdia, že princípy, ktoré IU1 ovplyvňuje, teda tzv. proteostáza a autofágia, fungujú podobne aj u ľudí. Ak by sa potvrdilo, že IU1 má rovnaké účinky aj na ľudské bunky, išlo by o obrovský prelom.
„Znížená schopnosť buniek odstraňovať poškodené časti je jedným z hlavných dôvodov starnutia a mnohých chorôb súvisiacich s vekom,“ povedal vedúci výskumného tímu profesor Seogang Hyun z Chung-Ang University. Dodal, že IU1 nám ukazuje, že tieto procesy sa dajú posilniť. A ak sa to teda podarí aj u ľudí, môže to otvoriť úplne nové možnosti v medicíne.
Dožijeme sa 250 rokov?
V najideálnejšom prípade by mohla IU1 pomôcť ľuďom žiť nielen dlhšie, ale hlavne zdravšie. To znamená menej chorôb, ktoré prichádzajú s vekom, menej demencie, menej degeneratívnych ochorení, lepšia pohyblivosť aj vo vysokom veku.
„Znížená homeostáza bielkovín je hlavnou charakteristikou degeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Výsledky našej štúdie by mohli položiť základy pre vývoj liečby rôznych ochorení súvisiacich s vekom,“ povedal profesor Hyun.
Niektoré médiá už hovorili o tom, že by sme sa mohli dožiť až 250 rokov. No odborníci varujú: zatiaľ ide len o teóriu. Skutočné testovanie na ľuďoch je ešte ďaleko. Okrem toho, predĺženie života by prinieslo aj množstvo nových otázok, napríklad, ako by sa zmenil dôchodkový, zdravotný systém alebo vzťahy medzi generáciami.
Aké sú riziká?
Ako pri každej novej látke, aj tu platí: opatrnosť je na mieste, pretože IU1 môže mať aj vedľajšie účinky. V niektorých štúdiách sa ukázalo, že pri vysokých dávkach môže poškodiť nervové bunky. Taktiež ešte nevieme, ako sa správa v ľudskom tele – ako sa vstrebáva, ako dlho účinkuje, či sa môže kombinovať s inými liekmi.
A najmä: nikto zatiaľ nevie, čo by dlhodobé užívanie takejto látky spôsobilo. Bunky sa síce budú „čistiť“ efektívnejšie, ale zasahujeme do prirodzených procesov tela. Aj keď IU1 zatiaľ nie je dostupný liek, je dôkazom, že výskum starnutia napreduje. Už nie je reč len o „kozmetickom“ spomalení vrások, ale o reálnom zlepšení fungovania buniek.