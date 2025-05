Muž, ktorému sa podarilo spomaliť starnutie: Bryan Johnson chce žiť večne, toto robí denne

Možno ste už počuli o mužovi, ktorý do svojho zdravia ročne investuje vyše 2 milióny eur. Reč je o Bryanovi Johnsonovi, americkom podnikateľovi, ktorý sa preslávil svojím ambicióznym projektom Blueprint zameraným na spomalenie procesu starnutia a dosiahnutie dlhovekosti.

Výskumu dlhovekosti podriadil celý svoj život. Denne užíva viac ako 130 rôznych doplnkov výživy a jeho telo monitoruje tím 30 lekárov. Jeho cieľom je znížiť biologický vek a dosiahnuť tak lepšie hodnoty ako jeho 18-ročný syn. Dnes je biologický vek 47-ročného Bryana na hodnote niečo cez 20 rokov.

Život s prísnymi pravidlami

Johnsonov prísny režim by nezvládol hocikto, no podnikateľ sa pustil do vedeckého výskumu na svojom tele s názvom Projekt Blueprint na plný plyn. Jeho bežné dni zahŕňajú striktný spánkový režim, jedálniček profesionálneho športovca a rôzne experimentálne terapie, nie všetky schválené americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv.

Aké sú hlavné zložky jeho režimu, vďaka ktorému dokázal v roku 2024 spomaliť rýchlosť starnutia svojho tela na úroveň 0,64? Mimochodom, týmto tempom každý rok zostarne iba o sedem a pol mesiaca.

Kľúčové komponenty dlhovekosti

Strava a výživa

Johnson dodržiava prísny rastlinný jedálniček optimalizovaný pre maximálnu výživu a minimálny príjem toxínov. Denne konzumuje 2 250 kalórií v časovom okne od 6:00 do 11:00.

„Všetko svoje jedlo skonzumujem v rámci šesťhodinového okna, posledné jedlo mám o 11:00, potom sa postím až do spánku. Uprednostňujem tento šesťhodinový rozvrh jedenia a 18-hodinového pôstu, aj keď som presvedčený, že optimálna rutina každého človeka sa líši,“ vysvetľuje Johnson.

Kvalitný spánok

Kvalitný spánok je pre Johnsona nevyhnutný. Chodí spať o 20:30 a spáva v samostatnej miestnosti, aby zabezpečil optimálnu regeneráciu tela a mozgu.

“Spánok je jediný najsilnejší liek proti starnutiu na svete a je zadarmo. Dobré zdravie má teda každý na dosah,” odpovedal Johnson na otázku, akú jednu vec by odporučil ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť 300 eur mesačne za predplatné jeho programu.

Fyzická aktivita

Jeho denný cvičebný režim je navrhnutý tak, aby maximalizoval kardiovaskulárne zdravie, silu a flexibilitu, pričom minimalizuje riziko zranení. Johnson povedal, že neustále prispôsobuje svoje tréningy, ale momentálne cvičí 45 až 60 minút, sedem dní v týždni.

Zdôraznil, že netrénuje na žiadny maratón, ani s cieľom budovať svaly ako kulturista. Jeho tréningy sú navrhnuté tak, aby spomalili starnutie a udržiavali ho v optimálnom zdraví. Jeho tréning sa skladá z cca 30 bežných cvikov, ktoré pozná každý návštevník fitness centra.

Optimalizácia psychickej pohody a harmonické vzťahy

Jednou z hlavných stratégií Bryana Johnsona na udržanie psychickej pohody je pravidelná meditácia. Tá mu pomáha znižovať hladinu stresu. Ako to súvisí s dlhovekosťou? Zníženie stresu má priamy vplyv na proces starnutia, keďže dlhodobý stres môže viesť k chronickému zápalu, zhoršeniu funkcie imunitného systému a urýchleniu biologického starnutia.

Meditáciu kombinuje s dychovými cvičeniami a metódami všímavosti (mindfulness), ktoré mu umožňujú sústrediť sa na prítomný okamih a efektívne zvládať náročné situácie. Za jeden z pilierov dlhodobého zdravia považuje kvalitné medziľudské vzťahy. Vo svojom dokumente spomína, že vzťah, ktorý ho momentálne najviac napĺňa, je s jeho synom Talmagem.

Bryan so synom. Foto: Bryan Johnson

Kontroverzné metódy

Johnson podstupuje rôzne lekárske procedúry a využíva pokročilé technológie s cieľom spomaliť alebo zvrátiť proces starnutia. Jednou z nich je génová terapia, ktorá nie je schválená americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv a je dostupná len v Hondurase a Dubaji.

Ďalší z Johnsonových kontroverzných pokusov bola transfúzia krvnej plazmy od svojho dospievajúceho syna a zároveň darovanie krvnej plazmy svojmu 71-ročnému otcovi Richardovi. Biohacker však túto metódu neopakoval kvôli nedostatku preukázateľných výsledkov.