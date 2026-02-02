Mnohé samosprávy určili volebné obvody protiústavne, upozorňuje Dobrovodský – VIDEO, FOTO

Mnohé samosprávy určili volebné obvody pre voľby do svojich zastupiteľstiev protiústavným spôsobom. Skonštatoval to v pondelok verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský s tým, že to vyplýva z prieskumu, ktorý sa zameral na posledné dvoje volieb do mestských a krajských zastupiteľstiev, teda voľby v rokoch 2022 a 2017/2018.
Výsledkom aktuálneho stavu podľa ombudsmana je, že na hlasoch voličov v niektorých obvodoch záležalo niekoľkonásobne viac než na hlasoch iných voličov z iných obvodov v rámci rovnakého mesta alebo kraja.
„Tento stav bol vyvolaný nesprávnym určením veľkosti volebných obvodov, v ktorých na jedného poslanca zastupiteľstva pripadal výrazne odlišný počet obyvateľov rovnakého mesta alebo rovnakého kraja. V demokratickom štáte by však na každom voličskom hlase malo záležať približne rovnako, a každý oprávnený volič by mal mať približne rovnakú možnosť ovplyvniť výsledok volieb,“ skonštatoval Dobrovodský.
Rovnosť hlasov
Pre zaistenie približnej rovnosti hlasov by podľa neho mal na každého poslanca v rámci rovnakého zastupiteľstva pripadať približne rovnaký počet obyvateľov, a to v každom volebnom obvode.
„Prax slovenských miest a samosprávnych krajov však toto právo výrazne porušuje, a to masívnym spôsobom. V niektorých volebných obvodoch pripadalo na jedného poslanca aj sedemnásobne viac obyvateľov než v iných obvodoch v tom istom zastupiteľstve,“ upozornil ombudsman.
Porušovanie rovnosti volebného práva voličov sa podľa Dobrovodského odzrkadľuje aj na práve kandidátov do zastupiteľstiev na rovnaký prístup k volenej funkcii.
„V niektorých obvodoch bolo na zvolenie za poslanca zastupiteľstva potrebné získať niekoľkonásobne nižší počet hlasov než v iných obvodoch v tom istom meste alebo kraji. Z uvedených dôvodov som v prípade posledných spojených volieb v roku 2022 konštatoval porušenie základných práv podľa ústavy, ako aj príslušných noriem volebného zákona, v prípade šiestich samosprávnych krajov a 27 miest. Volebné obvody určili správne len dva samosprávne kraje a sedem miest,“ skonštatoval verejný ochranca práv. Výsledky prieskumu podľa neho naznačujú, že na Slovensku často nevieme skĺbiť rozdeľovanie volebného územia s ústavným príkazom rovnosti volebného práva.
„Výsledky vyplývajúce z komunálnej a regionálnej úrovne by tak mali byť nielen apelom na nápravu zo strany samospráv, ale aj upozornením pre štát, a to s ohľadom na prebiehajúce politické diskusie o rozdelení územia Slovenska na viac volebných obvodov vo voľbách do Národnej rady SR,“ skonštatoval Dobrovodský
Prepracovanie volebného rozdelenia
Pokiaľ ide o nápravu nedostatkov, jednotlivým mestám a samosprávnym krajom ombudsman adresoval odporúčania na prepracovanie ich volebného rozdelenia v individuálnych prípadoch.
„Splnenie mojich odporúčaní pre nasledujúce voľby, ktoré by sa mali konať v novembri tohto roka, budem pozorne sledovať. Na systémovej úrovni budem navrhovať precizovanie a zlepšenie volebného zákona, ako aj predpisov upravujúcich preskúmavanie zákonnosti vytvárania volebných obvodov,“ vyhlásil Dobrovodský.
Zároveň ombudsman podal vo štvrtok 29. januáraÚstavnému súdu SR návrh na preskúmanie ústavnosti druhej vety zákona o Bratislave. „V prípade Bratislavy totiž nespravodlivé volebné obvody do veľkej miery určuje priamo zákon o Bratislave,“ zdôraznil Dobrovodský s tým, že zákon o hlavnom meste vyžaduje, aby mala každá mestská časť Bratislavy v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, bez ohľadu na počet jej obyvateľov.
Podľa ombudsmana táto podmienka znemožňuje vytvorenie volebných obvodov s približne rovnakým počtom obyvateľov na jeden mandát. „V praxi to znamená, že mestské časti s niekoľkonásobne rozdielnym počtom obyvateľov majú rovnaké zastúpenie, čo vedie k výrazným rozdielom vo váhe hlasov,“ upozornil Dobrovodský.
Doplnil, že zákon neumožňuje primerane reagovať na dlhodobý demografický vývoj, ktorý je v Bratislave výrazne nerovnomerný. „Niektoré mestské časti rastú dynamicky, iné majú dlhodobo nízky počet obyvateľov,“ dodal ombudsman.