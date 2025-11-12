Bývalý bojovník UFC bol od júna vo väzbe. Našli ho mŕtveho, okolo krku si obviazal plachtu

Bývalý zápasník UFC v perovej váhe Godofredo „Pepey“ Castro bol nájdený mŕtvy vo väzenskej cele na Floride, pričom úrady považujú jeho smrť za samovraždu.
Išlo o 38-ročného brazílskeho bojovníka MMA, ktorý 11-krát bojoval v prestížnej organizácii UFC. Počas uplynulého víkendu ho našli vo svojej cele.
Na miesto činu sa ponáhľala záchranná služba, ale Pepeya neskôr v miestnej nemocnici vyhlásili za mŕtveho. Bojovníka našli s plachtou uviazanou okolo krku. Informoval o tom web foxsport.com.au.
Pepey bol vo väzbe od júna 2025 po zatknutí na základe viacerých obvinení vrátane únosu a domáceho násilia. V čase jeho smrti stále prebiehalo súdne konanie a Castro vždy tvrdil, že je nevinný.
„Smrť osoby vo väzbe je vážna záležitosť. Existujú postupy, ktoré musia americké orgány dodržať, a všetky správy budú zverejnené týmito orgánmi. Dovtedy vás prosím o úctu k rodine, jeho manželke Samare Mellovej, a aby ste sa vyhli zlomyseľným komentárom a špekuláciám, aby ste nespôsobili ďalšie utrpenie,“ uviedol manželkin právnik vo vyhlásení.
Po tom, ako sa Pepey preslávil v súťaži TUF Brazil v roku 2012, pokračoval v UFC v 11 zápasoch, v ktorých získal päť víťazstiev a tri výkonnostné bonusy.
Pepey bol v roku 2018 prepustený organizáciou po prehre s Mirsadom Bektičom. Pred svojím posledným zápasom vo februári 2022 ešte trikrát bojoval na regionálnej scéne.