Tragédia na ATP Finals v Turíne. Dvaja muži zomreli počas rovnakého dňa

Počas druhého dňa tenisového turnaja ATP Finals v talianskom Turíne došlo k tragédii „na druhú“, keď po náhlych zdravotných problémoch zomreli krátko po sebe dvaja muži vo veku 70 a 78 rokov. Referuje o tom web denníka AS.
Kým Taylor Fritz a Lorenzo Musetti bojovali o prvé víťazstvo v skupine Jimmyho Connorsa, v ktorej Carlos Alcaraz zvíťazil nad Alexom de Minaurom v úvodnom zápase, v hľadisku skolaboval 78-ročný muž. Záchranné služby zasiahli rýchlo a muža previezli v kritickom stave do nemocnice Molinette, kde však napokon zomrel.
Alcaraz aj Zverev zvládli tajbrejky. Víťazne vstúpili do šampionátu ATP Finals - VIDEO
Niekoľko hodín predtým, v blízkosti Fan Village na Piazza d’Armi pri Inalpi Aréne, sa 70-ročný muž začal cítiť zle a napriek rýchlej pomoci záchranárov mu nebolo možné zachrániť život. Obidve udalosti vyvolali veľké zarmútenie medzi návštevníkmi turnaja ATP Finals v Turíne.