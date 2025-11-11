Tragédia na ATP Finals v Turíne. Dvaja muži zomreli počas rovnakého dňa

Muži vo veku 70 a 78 rokov zomreli po náhlych zdravotných komplikáciách v krátkom časovom slede.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
An emergency vehicle drives through the city with blue lights and high speed
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Taliansko Tenis Tenis z lokality Taliansko

Počas druhého dňa tenisového turnaja ATP Finals v talianskom Turíne došlo k tragédii „na druhú“, keď po náhlych zdravotných problémoch zomreli krátko po sebe dvaja muži vo veku 70 a 78 rokov. Referuje o tom web denníka AS.

Kým Taylor Fritz a Lorenzo Musetti bojovali o prvé víťazstvo v skupine Jimmyho Connorsa, v ktorej Carlos Alcaraz zvíťazil nad Alexom de Minaurom v úvodnom zápase, v hľadisku skolaboval 78-ročný muž. Záchranné služby zasiahli rýchlo a muža previezli v kritickom stave do nemocnice Molinette, kde však napokon zomrel.

Niekoľko hodín predtým, v blízkosti Fan Village na Piazza d’Armi pri Inalpi Aréne, sa 70-ročný muž začal cítiť zle a napriek rýchlej pomoci záchranárov mu nebolo možné zachrániť život. Obidve udalosti vyvolali veľké zarmútenie medzi návštevníkmi turnaja ATP Finals v Turíne.

Okruhy tém: ATP Finals Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk