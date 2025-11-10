Zomrela hráčska i trénerská legenda NBA. V Sieni slávy až trikrát svieti jeho meno

Legendárny basketbalista a neskôr úspešný tréner Lenny Wilkens zomrel vo veku 88 rokov. Narodil sa v New Yorku, no viedol okrem iného aj Seattle SuperSonics.
Jeho misia v klube bola úspešná, keď ich priviedol k jedinému titulu NBA v roku 1979. Na olympijských hrách získal zlaté medaily s americkým tímom v Barcelone a Atlante. Stále drží rekord v počte odtrénovaných zápasov v NBA (2 487).
Wilkens je jednou z piatich basketbalových osobností, ktoré boli uvedené do Siene slávy v kategórii hráčov (v roku 1989) aj trénerov (1998).
Dostal sa tam aj o ďalšie dva roky neskôr ako člen zlatého olympijského tímu z Barcelony. V roku 1992 bol asistentom trénera USA a o štyri roky neskôr v Atlante bol hlavným trénerom.
„Ovplyvnil životy množstva mladých ľudí a generácií hráčov i trénerov, ktorí považovali Lennyho nielen za skvelého spoluhráča alebo trénera, ale aj za výnimočného mentora,“ povedal komisár NBA Adam Silver o bývalom rozohrávačovi, ktorý strávil 15 sezón v lige so St. Louis, Seattlom, Clevelandom a Portlandom.
V rokoch 1969 až 2005 trénoval Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors a New York Knicks.
Keď ukončil aj túto časť kariéry, tak držal rekord s 1 332 víťazstvami v základnej časti. Neskôr ho prekonali Don Nelson (1 335) a Gregg Popovich (1 390).