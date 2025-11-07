Hráč NFL zrejme spáchal samovraždu. Len pár dní predtým zaznamenal prvý touchdown v kariére - VIDEO

Vo štvrtok (6.11.) ráno zomrel 24-ročný obranca tímu NFL Dallas Cowboys Marshawn Kneeland na následky streľby, ktorú zrejme spôsobil sám.
„Klub Dallas Cowboys s nesmiernym zármutkom oznamuje, že Marshawn Kneeland tragicky zomrel. Bol milovaným spoluhráčom a členom našej organizácie. Naše myšlienky a modlitby týkajúce sa Marshawna sú s jeho priateľkou Catalinou a jeho rodinou,“ uviedli „kovboji“ vo vyhlásení.
Hráči, tréneri a zamestnanci tímu majú k dispozícii poradenské zdroje a prípravu na ďalší súboj odložili do pondelka 10. novembra. Informoval o tom web espn.com.
Nejasná tragická udalosť ho stála život. Iránsky volejbalový talent odpojili z prístrojov
Rozlúčil sa
Podľa polície v meste Frisco v Texase unikal počas prenasledovania. Neskôr sa našlo jeho havarované vozidlo. Z miesta činu ušiel pešo a policajti prehľadávali oblasť za pomoci dronov.
Keď úrady po Kneelandovi pátrali, dispečer mužom zákona povedal, že ľudia, ktorí ho poznali, dostali skupinovú textovú správu, v ktorej sa „lúčil“.
Približne o tri hodiny neskôr ho našli so strelným zranením, ktoré si zrejme spôsobil sám. Jeho agent Jonathan Perzley opísal smrť ako „bolesť, ktorú len ťažko môže vyjadriť slovami“.
Krásne slová
„Sledoval som ho, ako si vybojoval cestu od nádejného chlapca zo Západného Michiganu, ktorý mal svoj sen, až po rešpektovaného profesionála v tíme Dallas Cowboys. Marshawn vkladal svoje srdce do každého striedania, každého tréningu a každého momentu na ihrisku. Stratiť niekoho s jeho talentom, duchom a dobrotou je bolesť, ktorú len ťažko dokážem vyjadriť slovami.
Srdce ma bolí za jeho rodinu, spoluhráčov a všetkých, ktorí ho mali radi, a dúfam, že v tomto nepredstaviteľnom období cítia podporu celej futbalovej komunity. Prosím vás, aby ste jeho blízkym dopriali súkromie a súcit, ktoré potrebujú pri smútku nad touto obrovskou stratou,“ napísal Perzley.
NFL vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že je „hlboko zarmútená“ Kneelandovou smrťou, a dodala, že liga „ponúkla Cowboys podporu a poradenské zdroje“.
Fanúšik Lipska šiel podporiť svoj milovaný klub do Cottbusu. Prišlo mu zle, cestou do nemocnice zomrel
Tragédie v organizácii
Kneeland bol druhým výberom Cowboys v roku 2024, celkovo číslo 56. V utorkovom (4.11.) zápase s Arizonou Cardinals zaznamenal svoj prvý touchdown v NFL.
Dallas sa v posledných rokoch „stretával“ s tragédiami počas sezóny. V roku 2012 zahynul linebacker Jerry Brown pri dopravnej nehode, pri ktorej šoféroval spoluhráč Josh Brent.
V roku 2020 zomrel deň pred zápasom silový a kondičný tréner Markus Paul po tom, čo potreboval urgentnú lekársku pohotovosť.