Tínedžera zasiahla kriketová loptička do krku. Mladík neskôr v nemocnici zraneniam podľahol

Záchranári dorazili na miesto nehody a v kritickom stave ho previezli do nemocnice.
Austrálčan Ben Austin zomrel po tom, čo ho počas tréningu v Melbourne zasiahla kriketová loptička. Sedemnásťročný mladík trénoval – s prilbou, ale bez chrániča krku – keď ho do krku trafila loptička hodená z automatického nadhadzovacieho stroja.

Záchranári dorazili na miesto nehody a v kritickom stave ho previezli do nemocnice. Bol pripojený na prístroje, ale neskôr zomrel. Informoval o tom web bbc.com.

Benov otec Jace povedal, že rodina je „úplne zničená“ smrťou Bena, zatiaľ čo Cricket Victoria uviedla, že kriketová komunita v celej krajine bude smútiť nad smrťou tínedžera.

Podobná nehoda

„Táto tragédia nám vzala Bena, ale nachádzame určitú útechu v tom, že robil niečo toľko rokov – chodil s kamarátmi hrať kriket. Miloval to a bola to jedna z radostí jeho života,“ uviedol Jace.

Poďakoval sa miestnej kriketovej komunite za ich podporu od nehody a pochválil záchranárov a zdravotnícky personál, ktorí pomáhali jeho synovi.

„Lopta ho trafila do krku pri podobnej nehode, akú utrpel Phil Hughes pred 10 rokmi,“ povedal generálny riaditeľ Cricket Victoria Nick Cummins. Jeho smrť podnietila zlepšenie bezpečnostného vybavenia pre tých, ktorí tento šport hrajú.

„Celá kriketová komunita vo Viktórii – a na celoštátnej úrovni – smúti nad touto stratou a bude to niečo, čo s nami zostane na dlhý čas,“ priblížil Cummins s tým, že Ben bol talentovaný a obľúbený.

Austin hral ako nadhadzovač a pálkar za kriketový klub Ferntree Gully, ktorý v príspevku na sociálnych sieťach vzdal hold mladíkovi ako niekomu, kto priniesol radosť mnohým.

