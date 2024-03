Mladí Ukrajinci chceli ujsť pred vojnou, vymysleli si falošný pohreb starej mamy

Mladí ukrajinskí muži naďalej utekajú za hranice, aby sa vyhli narukovaniu. TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk informovala o prípade, kedy sa dvojica mužov pokúšala dostať cez hranice tak, že policajtom tvrdili, že idú na pohreb starej mamy do Rumunska.

Ako dôkaz mali so sebou veľké pohrebné vence. Meno a adresu údajnej nebohej ženy však nevedeli povedať. Počas kontroly sa zistilo, že chceli vycestovať nelegálne a taxikárovi zaplatili 2-tisíc dolárov, aby im pomohol.

Denne sa k slovenským hraniciam pokúša dostať viacero Ukrajincov a neraz sa im to podarí. Len za posledný týždeň bolo zadržaných osem osôb. Priemerný vek bojujúcih mužov na fronte je približne 40 rokov. Pomoc im vozí Alex z ukrajinskej Irpine, ktorý zháňa a opravuje staré autá tak, aby mohli jazdiť po teréne na fronte.

„Už dva roky cestujem do frontových oblastí, humanitárnu pomoc vozím aj do Chersonu. Zháňam peniaze, aby som mohol opravovať autá, lebo tie vo vojne stále potrebujete. Keď veziem auto, nemám strach. Robím len to, čo mám robiť – utekať pred ostreľovaním, od tankov,“ priblížil Alex.

