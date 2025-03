Mladí Slováci nestačili v príprave na Nemcov. Kouča Kentoša neuspokojila ofenzíva jeho zverencov

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Trnave s rovesníkmi z Nemecka 0:1. O jediný presný zásah sa postaral v 34. minúte stredopoliar anglického Brightonu Brajan Gruda.

Hostia vedení kormidelníkom Antoniom Di Salvom pricestovali pod Tatry s kádrom vystuženým viacerými hráčmi, ktorí pravidelne nastupujú v nemeckej I.bundeslige, či iných popredných európskych súťažiach (Nick Woltemade zo Sttutgartu, Erik Martel z 1.FC Kolín, Nathianiel Brown či Ansgar Knauff z Eintrachtu Frankfurt).

Kormidelník slovenského výberu Jaroslav Kentoš nebol po stretnutí spokojný s ofenzívnym herným prejavom a počtom vypracovaných gólových šancí.

„V predchádzajúcich dueloch sme si príležitosti vedeli vypracovať a boli sme nebezpeční vpredu. Dnes sa nám to však nedarilo. Hlavne v úvode sme mali trochu problém s intenzitou zápasu. Prehrávali sme dosť osobných súbojov, asi aj preto sme sa nedokázali presadiť smerom dopredu. Pokiaľ ide o defenzívu, tam to bolo celkom v poriadku a nepustili sme súpera do veľkých šancí. Celkovo to bol veľmi poučný zápas. Nie každý deň hráte proti Nemecku a hráčom, ktorí pravidelne hrávajú Bundesligu. Práve súperi takejto kvality nás čakajú na majstrovstvách Európy a som rád, že som mohol vidieť chalanov v takejto konfrontácii,“ zhodnotil lodivod Slovenska pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Mladých Slovákov čaká v rámci prípravy na domáce ME už v pondelok o 18. 30 h ďalší kvalitný protivník. Opäť v Trnave si zmerajú sily s Francúzmi. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa na európskom šampionáte, ktorý sa uskutoční v termíne 11.-28. júna vo ôsmich slovenských mestách, stretnú v základnej A-skupine so Španielskom, Talianskom a Rumunskom.