Mladí Slováci na ME hráčov do 17 rokov nestrelili ani gól, podľa kapitána Vlnu si Poliaci šli za výhrou viac (video)

Slovenská reprezentácia futbalistov do 17 rokov má za sebou nevydarený kontinentálny šampionát na Cypre. Zverenci trénera Branislava Fodreka síce získali v základnej C-skupine jeden bod, v troch dueloch však nestrelili ani jeden gól. So Švédmi remizovali 0:0, Talianom podľahli 0:2 a v záverečnom vystúpení aj Poliakom 0:4.

Poliaci si šli za gólom

„Poliaci si šli za výhrou viac ako my. Boli fyzickejší a išli za gólom. My sme naopak celý turnaj nedali gól a bez gólu sa nedá vyhrať a postúpiť ďalej,“ uviedol kapitán slovenského tímu Šimon Vlna podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Poľský tím rozhodol o svojom hladkom triumfe už v prvom polčase, v ktorom skóroval trikrát.

„Poliakom sme sa nevedeli vyrovnať v súbojoch. Oni ich vyhrávali, vytvárali si potom šance, z ktorých dávali góly. Poľsko má veľmi fyzicky disponovaný tím. Niektorí chalani od nich už hrajú za mužov, a to vidno,“ dodal.

Skutočnosť, že tím SR neskóroval na turnaji ani raz, okomentoval: „Mali sme málo striel, nedostávali sme sa do šancí, a tak sme ani veľmi nemali z čoho dať gól. Bola to však veľmi cenná skúsenosť, z ktorej si chcem vziať čo najviac do ďalšej mojej kariéry.“

Doplácali na vlastné chyby

Obranca Martin Turanský tiež vyzdvihol fyzickú prevahu Poliakov. „Bol to náročný zápas. Poliaci boli fyzickejší, rýchlejší, my sme doplácali na vlastné chyby, a tomu zodpovedá aj výsledok. Súper nás neprekvapil svojou hrou. Poliaci boli nepríjemní, dôrazní. My sme to neustáli, dostali sme gól, po ktorom Poliaci šli do nás ďalej,“ poznamenal a dodal:

„Podľa mňa sme mali na viac. Bolo v našich silách dostať sa do štvrťfinále. Treba sa aj z tohto turnaja poučiť do ďalších takýchto turnajov, ak sa nám na ne podarí prebojovať.“

Stredopoliar Martin Bačík nadviazal na spoluhráčov: „Od prvého súboja nás Poliaci v zápase prevýšili svojou agresivitou a fyzickosťou. Vyhrávali druhé lopty a nedokázali sme sa im prakticky v ničom vyrovnať. Boli fyzickejší, rýchlejší a všade boli skôr ako my.“

O nule v kolónke strelených gólov doplnil: „Nedostali sme sa do nejakej veľkej šance v ani jednom z týchto troch zápasov. Chýbali nám momenty, ktorými by sme mohli súpera prekvapiť.“