Mizéria FC Janov sa skončila odchodom trénera. Vieira sa už nemohol na to pozerať

Niekdajší skvelý francúzsky futbalista Patrick Vieira už nie je tréner FC Janov. Vedenie aktuálne posledného tímu talianskej Serie A informovalo, že niekdajšia francúzska reprezentačná ikona sama odstúpila po výsledkovo príšernom začiatku sezóny.
„Janov oznamuje, že Patrick Vieira už nie je tréner prvého tímu. Jeho dočasným nástupcom sa stal Roberto Murgita, ktorému bude asistovať bývalý hráč Janova Domenico Criscito,“ uviedol klub vo vyhlásení pre AFP.
Žiadne víťazstvo
Janov má na konte iba tri body a žiadne víťazstvo z prvých deviatich zápasov sezóny, čo je jeho najhorší štart do sezóny v najvyššej talianskej súťaži v klubovej histórii.
Fanúšikovia hlasno protestovali proti hráčom a klubu počas stredajšej domácej prehry s Cremonese (0:2), po ktorej sa hovorilo, že Vieira odchádza.
Vlani sa zachránili
V piatok Janov prepustil športového riaditeľa Marca Ottoliniho a mal v úmysle ponechať Vieiru, ktorý fungoval v klube od minulého novembra udržal Janov v Serii A s umiestnením na začiatku druhej polovice tabuľky (13. miesto). Majster sveta (1998) aj Európy (2000) s tímom Francúzska sa nakoniec rozhodol odstúpiť sám, lebo sa nemohol pozerať na skazu jeho tímu.
Vieira je druhý tréner, ktorý v tejto sezóne prišiel o prácu v Serii A po tom, čo Juventus v pondelok prepustil Igora Tudora.