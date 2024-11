MIRRI predstavilo plán na zjednodušenie komunikácie občanov s úradmi, ide o digitalizáciu 16 životných situácií – VIDEO

Ministerstvo investícií predstavilo plán na zjednodušenie komunikácie občanov s úradmi. Pripravený má projekt, ktorý prinesie digitalizáciu priamo do života ľudí, a to v najprístupnejšej a najužitočnejšej forme.

Informoval o tom minister investícií Richard Raši (Hlas-SD), ktorý je na druhom ministerskom dni v Kežmarku. Ako doplnil, ide o digitalizáciu 16 životných situácií, ktorá ľudí ušetrí od behania po úradoch.

Spolupráca s inými rezortmi

Raši pripomenul, že s digitalizáciou prioritných životných situácií začali ešte v roku 2019 a odstránili mnohé výpisy.

„No bývalé vlády s projektom ďalej nepohli a ležal v zásuvke. To sa mení. Našim cieľom je v ňom pokračovať a zabezpečiť, aby ľudia už nemuseli nosiť zbytočné papiere alebo fyzicky navštevovať úrady, pretože tieto informácie už štát vlastní a jednotlivé ministerstvá si ich môžu zdieľať,“ uviedol minister s tým, že spolu s kolegami z ostatných rezortov pripravia riešenia pre digitalizáciu 16 životných situácií, ktoré výrazne zjednodušia administratívu, ušetria čas a energiu občanov a uľahčia im tak život.

Projekt bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec (Hlas-SD) informoval, že pre skvalitnenie digitálnych služieb pre rôzne životné situácie bude vyčlenených 177 miliónov eur.

Spustenie elektronickej peňaženky

So zmenou prichádza aj ministerstvo vnútra a od začiatku budúceho roka sa na Slovensku spustí elektronická peňaženka, ktorá občanom umožní uložiť si občiansky a vodičský preukaz a neskôr aj ďalšie doklady do mobilnej aplikácie.

„Nemali by sme z občanov robiť poštárov, ktorí musia nosiť dokumenty po úradoch. Štát má ľuďom pomáhať, nie im komplikovať život,“ vyjadril sa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a pripomenul, že schválili aj zjednodušenie kúpy a predaja vozidiel, procesu zmeny trvalého pobytu či vybavovania rodných listov, a to bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí doma alebo v zahraničí.

Ako minister vnútra doplnil, zmeny sa týkajú aj podnikateľov, ktorí budú môcť podpisovať formuláre bez potreby čítačky občianskeho preukazu a všetky poplatky zaplatia online.

Riešenie prioritných životných situácií

Ministerstvo práce zase pripravuje elektronické riešenia pre desať až 16 prioritných životných situácií, ktoré by mali zjednodušiť komunikáciu ľudí so štátom. Medzi nimi je napríklad narodenie dieťaťa, choroba, strata zamestnania, odchod na dôchodok či úmrtie.

„V týchto situáciách, keď už občania prežívajú náročné chvíle, nechceme ich zaťažovať byrokraciou,“ uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) a priblížil, že napríklad pri strate zamestnania bude Sociálna poisťovňa od zamestnávateľa automaticky informovaná a občan dostane do mobilnej aplikácie informácie o nárokoch na dávky či ponukách pracovných miest.

„Podobný prístup už funguje pri elektronickej PN, kde 99 percent lekárov využíva systém, ktorý šetrí ľuďom cestu na úrady,“ dodal minister.

Zjednodušenia v zdravotníctve

Zjednodušenia pre občanov avizujú aj na rezorte zdravotníctva. Tam sa pripravujú dve elektronické riešenia pre zjednodušenie komunikácie medzi pacientmi, zdravotníkmi a štátom.

„Prvým projektom je elektronická tehotenská knižka, ktorá bude automaticky aktualizovaná na základe lekárskych záznamov a dostupná všetkým lekárom starajúcim sa o budúcu mamičku. Táto platforma odbremení mamičky od administratívnych povinností pred pôrodom aj po ňom, pričom údaje sa budú medzi inštitúciami zdieľať automaticky,“ vysvetlil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) Druhým pripravovaným riešením je rozšírenie elektronickej zdravotnej knižky, ktorá pacientom umožní mať prehľad o svojich zdravotných záznamoch.

Malo by sa tak odstrániť papierovanie a umožní to lekárom rýchly prístup k zdravotnej dokumentácií. Tým sa súčasne bude šetriť čas pre starostlivosť o pacientov.

Plány v školstve

Raši informoval aj o zámeroch ministerstva školstva, ktoré pripravuje interaktívnu mapu škôl. Tá bude prístupná od roku 2025 a umožní rodičom vybrať pre dieťa najvhodnejšiu školu, a to na základe podrobných informácií o kapacitách a spádových školách.

„Rodičia budú mať prehľad o všetkých základných, materských a stredných školách na Slovensku a systém im zároveň pomôže efektívne rozdeľovať žiakov podľa kapacít jednotlivých škôl. Tento krok zjednoduší prihlášky detí a uľahčí rodičom orientáciu v školskom systéme,“ priblížil rezort investícií.