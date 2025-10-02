Počet podvodov na senioroch rastie, k dôchodkom preto dostanú aj preventívny letáčik – VIDEO

Ministerstvo vnútra vo štvrtok odštartovalo preventívnu kampaň.
Ministerstvo vnútra vo štvrtok odštartovalo preventívnu kampaň, ktorou chce osloviť všetkých seniorov poberajúcich dôchodok v hotovosti, aby nenaleteli podvodníkom.

Počet prípadov sa zvyšuje

Na Slovensku žije približne 930-tisíc dôchodcov vo veku nad 65 rokov a podľa štatistík sa zvyšuje počet evidovaných prípadov, v ktorých sa seniori stávajú obeťami podvodníkov. Kampaňou chce ministerstvo na nich ešte viac apelovať, aby boli ostražití.

„V minulom roku páchatelia okradli 125 seniorov o spôsobili škodu 1,5 milióna eur. V tomto roku polícia eviduje už 350 prípadov, z toho takmer polovica bola dokonaná, so škodou 1,6 milióna eur. To sú vysoké čísla, preto ministerstvo vnútra a polícia zintenzívňujú preventívne aktivity v boji proti podvodom na senioroch a v spolupráci s partnermi sa ešte rozšíria,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý avizoval nové preventívne aktivity na ochranu seniorov nielen počas októbra – mesiaca úcty k starším, ale aj počas celého roka.

K dôchodkom dostanú aj preventívny letáčik

Jednou z aktivít je spolupráca so Slovenskou poštou. Tá výrazne rozšíri prevenciu do každého kúta Slovenska. V októbri rozdá takmer 320-tisíc seniorom poberajúcim svoj dôchodok v hotovosti spolu s dôchodkom aj preventívny letáčik. Ten ich upozorní na najčastejšie formy podvodov a klamstiev, ktoré páchatelia využívajú, a poskytne im rady, čo robiť, ak im niekto zavolá.

Slovenská pošta sama vníma tento problém a pri oslovení neváhala ani chvíľu a do aktivity sa zapojila. Ako jediná má unikátnu sieť viac ako 3 000 poštových doručovateľov. V mnohých obciach seniori svojich poštárov osobne poznajú a dôverujú im, a preto sú mostom, ktorý výrazne pomôže v boji proti podvodom,“ priblížil spoluprácu generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Letáčiky budú umiestnené aj na každej pobočke Slovenskej pošty.

Prednášky pre seniorov v každom kraji

Policajní preventisti v minulom roku oslovili viac ako 5 800 seniorov. Od leta do konca septembra tohto roka policajti zrealizovali 234 preventívnych a edukačných aktivít, stretli sa takmer s 3 000 seniormi na prednáškach či v domovoch dôchodcov.

Policajný zbor realizuje preventívne opatrenia na ochranu seniorov a po nahlásení skutku robí maximum pre jeho objasnenie, či už za pomoci operatívno-pátracej činnosti alebo vyšetrovania, aby zabezpečili poškodeným vrátenie peňazí alebo aj šperkov. Za posledný mesiac polícia zadržala viacero páchateľov bezprostredne po spáchaní skutku a hrozí im trest odňatia slobody od troch do desať rokov,“ priblížil aktivity a úspechy polície prvý viceprezident Policajného zboru Roman Gaťár.

Počas októbra zorganizuje tím ministerstva vnútra aj v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska prednášky pre seniorov v každom kraji a ich súčasťou budú praktické ukážky, aké taktiky podvodníci využívajú. Pripojiť sa k aktivitám rezortu prejavili záujem Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, mobilní operátori a ďalší partneri.

