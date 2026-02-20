Ministerstvo práce chystá nový zákon, európsky preukaz ZŤP má platiť v celej EÚ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje návrh zákona o európskom preukaze osoby so zdravotným postihnutím a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákon rezort predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2026 a jeho cieľom je transpozícia dvoch smerníc EÚ z októbra 2024.
Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú ministerstvo práce zverejnilo na legislatívnom portáli Slov-Lex. Konkrétnu podobu zákona plánuje rezort predložiť na pripomienkovanie v auguste.
Návrh má ísť do pripomienkovania v auguste
„Návrh zákona upravuje podrobnosti o európskom preukaze osoby so zdravotným postihnutím a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím týkajúce sa najmä podmienok vyhotovovania, uznávania, digitálnej verzie, ako aj technických špecifikácií,“ priblížil rezort práce v zverejnenej predbežnej informácii.
Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty
Legislatíva reaguje na prijatie dvoch smerníc EÚ z októbra 2024. Jedna z nich zavádza európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Druhá rozširuje pôsobnosť preukazov aj na štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v členských štátoch EÚ.
Zmení sa aj parkovací preukaz
Európske smernice majú uľahčiť osobám so zdravotným postihnutím cestovať v rámci EÚ. Zavedením štandardizovaného preukazu sa má zabezpečiť rovnaký prístup pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej EÚ. V praxi to má znamenať, že občania so zdravotným postihnutím budú mať v inom členskom štáte EÚ rovnaký prístup k službám a výhodám ako daná krajina poskytuje svojim rezidentom.
Titulky a audiodeskripcia v televízii už neslúžia len nepočujúcim a nevidiacim, stal sa z nich štandard
Rovnaký nárok tak budú mať napríklad na zľavy na vstupnom alebo bezplatné vstupné, prednostný prístup, asistenčnú pomoc či vyhradené parkovacie miesta. Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím má nahradiť doterajší formát, ktorý vychádzal z európskych odporúčaní z roku 1998, no rozdielna implementačná prax sťažovala jeho používanie v rôznych krajinách EÚ.
Po nadobudnutí účinnosti európskych smerníc majú členské štáty 2,5 roka na úpravu svojich vnútroštátnych predpisov. Opatrenia musia začať uplatňovať najneskôr do 3,5 roka od nadobudnutia účinnosti oboch smerníc.