Ministerstvo kultúry sa ohradilo voči kritike Milanovej, hovorí o politicky motivovaných útokoch

Ministerstvo kultúry (MK) SR sa vymedzilo voči tvrdeniam bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko). Ako uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, rezort odmieta účelové a zavádzajúce útoky exministerky voči jeho súčasnému vedeniu a považuje ich za politicky motivovanú snahu prekryť vlastnú nečinnosť počas jej pôsobenia vo funkcii.
Ide o reakciu ministerstva na správu agentúry SITA prebranú aj denníkom Pravda, ktorá vyšla v pondelok 9. februára. MK SR bolo bezprostredne oslovené so žiadosťou o reakciu, ktorú zaslalo 12. februára.
Spor o financovanie obnovy pamiatok
Milanová okrem iného tvrdila, že MK SR „sabotuje záchranu pamiatok“, a že znížilo výšku podpory na približne deväť miliónov eur. „Je pravdou, že rozpočet na obnovu národných kultúrnych pamiatok bol upravený, avšak jeho čerpanie je v súlade so zodpovedným nakladaním s verejnými financiami,“ uviedla Demková zdôrazňujúc, že zníženie alokácie neznamená rezignáciu na obnovu pamiatok, dôraz je ale kladený na efektívnosť, kontrolu a reálne výsledky.
„Ministerstvo kultúry garantuje, že finančné prostriedky sú a budú využité transparentne a budú smerovať na projekty s konkrétnym dopadom. Prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom rezort podporuje vlastníkov a správcov pamiatok pri ich obnove, reštaurovaní a zachovaní pre budúce generácie,“ dodala.
Kritika pôsobenia bývalej ministerky
Milanová podľa MK SR v súčasnosti kritizuje procesy, ktoré sama nedokázala funkčne nastaviť, rezort poukázal, že počas pôsobenia exministerky sa ani zásadne nezrýchlila obnova kľúčových pamiatok, ani nedošlo k odstráneniu dlhoročných systémových problémov.
„Počas svojho pôsobenia pani Milanová neurobila absolútne nič pre urýchlenie prác na Krásnej Hôrke. Vďaka jej nečinnosti Slovensko takmer prišlo o jeden z najcennejších historických klenotov, Románsky palác na Spišskom hrade. Hrozilo, že pamiatka bude vyškrtnutá zo zoznamu UNESCO. Bolo to práve súčasné vedenie, ktoré obe pamiatky začalo aktívne zachraňovať a teší nás, že budú dostupné aj pre budúce generácie,“ uviedla Demková. Doplnila, že súčasnému vedeniu MK SR sa vďaka cielenej podpore projektov podarilo obnoviť aj kaštieľ v Budmericiach, aktívne zachraňuje Múzeum slovenskej dediny či vrátilo operu a balet do Slovenského národného divadla.
„Ministerstvo sa nebude zapájať do osobných prestreliek, no nebude mlčať pri šírení nepravdivých a manipulatívnych tvrdení. Účelové útoky bývalej ministerky nezastavia konkrétnu prácu, ktorú dnes rezort kultúry vykonáva v teréne, ani reálnu obnovu slovenského kultúrneho dedičstva,“ uzavrela Demková.