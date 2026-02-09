Milanová kritizuje Šimkovičovej ministerstvo za sabotovanie záchrany pamiatok, hovorí o diletantstve – VIDEO

Milanová pripomenula, že od roku 2023 bolo na záchranu pamiatok vyčlenených takmer 15 miliónov eur.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Natália Milanová
Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Šimkovičovej ministerstvo údajne sabotuje záchranu pamiatok. Dotačný program na záchranu pamiatok pod vedením ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) je podľa bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko) riadený amatérsky a nekompetentne. Milanová pripomenula, že od roku 2023 bolo na záchranu pamiatok vyčlenených takmer 15 miliónov eur.

Svojvoľné rozhodnutie

Súčasné vedenie rezortu však túto sumu škrtlo na približne deväť miliónov eur. Podľa Milanovej sa to navyše udialo bez riadneho a transparentného odôvodnenia. „Ide o svojvoľné rozhodnutie, ktoré poškodzuje obce, mestá, cirkvi aj súkromných vlastníkov historických objektov,“ upozornila Milanová.

Ďalším vážnym problémom je podľa Hnutia Slovensko načasovanie. „Kým v minulosti úspešní žiadatelia podpisovali zmluvy už v apríli, dnes ministerstvo núti prijímateľov podpisovať zmluvy až v októbri – teda na samom konci stavebnej sezóny,“ uviedlo hnutie. Podľa Milanovej je takýto postup nezmysel, ktorý v praxi znemožňuje efektívne čerpanie dotácií. Ako príklad chaosu uviedla zverejňovanie výziev

Zverejnené výzvy

Vysvetlila, že v minulosti boli výzvy nahlasované s dostatočným predstihom. Napríklad výzvy na rok 2023 boli zverejnené v novembri 2022.

„Tento rok však ministerstvo kultúry zverejnilo výzvy až 27. januára, s uzávierkou do konca februára. Kým sa projekty vyhodnotia a zmluvy podpíšu, stavebná sezóna bude opäť v ohrození a peniaze sa k žiadateľom dostanú neskoro,” vysvetlila Milanová, ktorá v tejto súvislosti hovorí o diletantstve.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ak by ministerstvo kultúry riadila trieda škôlkarov, narobili by menej škôd než jeho súčasné vedenie,“ vyhlásila Milanová. Hnutie Slovensko vyzvalo ministerstvo kultúry, aby ihneď napravilo zlyhania, nastavilo odborné a predvídateľné riadenie dotačných schém a prestalo ohrozovať záchranu pamiatok.

Viac k osobe: Martina ŠimkovičováNatália Milanová
Firmy a inštitúcie: Matovičovo hnutie SlovenskoMK Ministerstvo kultúry SR
Okruhy tém: bývalá ministerka kultúry Dotácie Kultúrne pamiatky Ministerka kultúry SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk