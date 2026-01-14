Ministerstvo investícií spustilo prvú výzvu Fondu malých projektov v rámci programu Interreg

Žiadatelia môžu byť mestá, obce, mikroregióny, verejná správa, mimovládne organizácie, školy, vzdelávacie inštitúcie a univerzity.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Samuel Migaľ
Minister investícií Samuel Migaľ. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Správca Fondu malých projektov (FMP) NÖ.Regional oficiálne vyhlásil prvú výzvu v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko, ktorá podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom.

Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, výzva je určená na podporu neinvestičných aktivít typu „ľudia ľuďom“ a prepájanie ľudí, organizácií a inštitúcií s cieľom spoločného rozvoja regiónov.

Verejné podujatia, workshopy a semináre

Žiadatelia môžu byť mestá, obce, mikroregióny, verejná správa, mimovládne organizácie, školy, vzdelávacie inštitúcie a univerzity. Podporované aktivity zahŕňajú verejné podujatia, workshopy, semináre, tábory, športové aktivity, prenos know-how a externé štúdie v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a prírody.

Podmienkou je cezhraničné partnerstvo minimálne dvoch partnerov – jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska. Projekty môžu trvať maximálne 12 mesiacov a náklady môžu dosiahnuť až 40-tisíc eur, pričom financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže pokryť až 80 % oprávnených výdavkov.

Predkladanie žiadostí online

Žiadosti je možné predkladať online priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov, uzávierka prvého kola je 30. januára 2026 o 14:00. Posudzovanie žiadostí prebehne 10. apríla 2026 na zasadnutí Regionálneho monitorovacieho výboru.

Podrobné informácie a dokumenty sú dostupné na webovej stránke správcu Fondu malých projektov NÖ.Regional. Výzva predstavuje jednoduchú a dostupnú príležitosť pre aktívny rozvoj cezhraničných partnerstiev a komunitných projektov.

