Poskytli ste ubytovanie odídencom z Ukrajiny? Ministerstvo pripomína dôležitú vec

Ministerstvo dopravy SR pripomína podnikateľom, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny v mesiacoch jún až december minulého roka, aby návrh zmlúv predložili najneskôr do 30. januára.

Zmluvu je potrebné uzavrieť čo najskôr

Až po uzavretí zmluvy môžu ubytovatelia za toto obdobie predkladať svoje žiadosti o poskytnutie príspevku za ubytovanie odídencov. Urobiť tak môžu do 28. februára. Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka vyzval poskytovateľov ubytovania, aby čím skôr uzatvorili s ministerstvom zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídencov.

„Ak poskytli ubytovanie odídencom v období od júna do decembra minulého roka, návrh zmluvy môžu predložiť len do konca januára. Súvisí to s tým, že lehota na predloženie žiadosti o príspevok je len do 28. februára a pred jej uplynutím treba zmluvu spracovať, podpísať a zverejniť,“ povedal Ondrčka.

Návrh zmluvy je už dostupný

Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca za nové obdobie, v mesiacoch január až marec 2024 je už dostupný na portáli slovensko.sk aj na webe ministerstva dopravy: https://www.mindop.sk/lex-ukrajina/vzory-pre-obdobie-januar-marec-2024.

Maximálna výška príspevku v prvých troch mesiacoch tohto roka je 12 eur za dospelého a 6 eur za dieťa do 15 rokov. V tomto prípade budú môcť ubytovacie zariadenia predkladať žiadosti o príspevok po skončení obdobia, za ktorý sa poskytuje, čiže od apríla do júna tohto roka.