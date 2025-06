Vodičov čakajú zmeny v cestnej premávke, pokuty za prekročenie rýchlosti by mali byť prísnejšie

Sprísnenie posudzovania a pokutovania prekračovania povolenej rýchlosti na cestách pripravuje Ministerstvo vnútra SR v rámci pripravovanej novely zákona o cestnej premávke, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako ministerstvo v tejto súvislosti informovalo, porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom bude už prekročenie rýchlosti o viac ako 30 kilometrov za hodinu (km/h) v obci alebo o viac ako 40 km/h mimo obce.

Výšky pokút ostávajú rovnaké

Doteraz to bolo o viac ako 50 km/h v obci a o viac ako 60 km/h mimo obce. Rezort v tejto súvislosti argumentuje, že rýchlosť jazdy zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku dopravných nehôd a významným spôsobom ovplyvňuje aj rozsah ich následkov.

„Samotné výšky pokút ostávajú rovnaké, navrhuje sa však upraviť rozpätie prekročenia rýchlosti pri jednotlivých úrovniach pokút,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Úprava rozpätia prekročenia rýchlosti pri jednotlivých úrovniach pokút

V súčasnosti je podľa zákona možné uložiť pokutu v blokovom konaní do 50 eur a v riadnom konaní do 100 eur za prekročenie rýchlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obce. Po novom to má byť do 15 km/h v obci a do 25 km/h mimo obce.

V prípade prekročenia rýchlosti o 21 až 50 km/h v obci a 31 až 60 km/h mimo obce je momentálne možné uložiť pokutu v blokovom konaní vo výške od 30 do 400 eur a v riadnom konaní vo výške od 150 do 600 eur. Po novom bude na uloženie týchto pokút stačiť prekročiť rýchlosť o 16 až 30 km/h v obci a o 26 až 40 km/h mimo obce.

V prípade prekročenia rýchlosti o 51 a viac km/h v obci a 61 a viac km/h mimo obce sa momentálne ukladá pokuta v rozmedzí 250 až 800 eur v blokovom konaní a v rozmedzí 500 až 1 000 eur v riadnom konaní. Podľa návrhu rezortu vnútra bude po novom na uloženie takýchto pokút stačiť prekročiť rýchlosť o 31 a viac km/h v obci a o 41 km/h mimo obce.

Dopravné nehody v roku 2024

Podľa policajných štatistík sa v roku 2024 sa stalo na Slovensku 11 434 dopravných nehôd, čo je o 204 menej ako v roku 2023. Počet usmrtených osôb sa znížil na 262, čo predstavuje pokles o päť obetí. Tri najčastejšie príčiny dopravných nehôd zostali obdobné ako rok predtým.

Až 49 percent nehôd bolo spôsobených porušením povinností vodičov, 11 percent vzniklo v dôsledku nepovolenej rýchlosti a sedem percent bolo spôsobených nesprávnym prejazdom cez križovatku.