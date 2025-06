Migaľ: Eurofondy pre slovenské regióny sú k dispozícii a samosprávy sa nemusia obávať o ich dostupnosť

Eurofondy pre slovenské regióny sú k dispozícii a samosprávy sa nemusia obávať o ich dostupnosť. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ počas pracovného stretnutia v Banskej Bystrici pred viac ako 140 starostami z ôsmich okresov Banskobystrického kraja.

2,2 miliardy eur k dispozícii

Minister Migaľ zdôraznil, že z Programu Slovensko je aktuálne k dispozícii 2,2 miliardy eur, pričom viaceré výzvy sú otvorené.

„Denne podpisujeme zmluvy v hodnote približne 14 miliónov eur. Od nástupu do funkcie sme zazmluvnili už 808 miliónov eur z Programu Slovensko. To je výsledok našej práce a odkaz všetkým politickým neprajníkom,“ uviedol minister. Zároveň ubezpečil starostov, že čerpanie eurofondov nie je ohrozené, a že ministerstvo aktívne odstraňuje administratívne bariéry.

„Na našom ministerstve odstraňujeme všetky komplikácie, ktoré v minulosti brzdili čerpanie. Robíme všetko preto, aby sme vyčerpali eurofondy do posledného centu,“ dodal.

Takáč zdôraznil význam spolupráce so samosprávami

Podľa štátneho tajomníka MIRRI Radomíra Šalitroša zostávajú všetky výzvy pre samosprávy otvorené a financovanie je zabezpečené. Do dvoch týždňov by mal byť známy výsledok rokovaní s Európskou komisiou o uznaní doterajších investícií do infraštruktúry.

„Ak budeme úspešní, regióny získajú flexibilitu pri použití 200 miliónov eur, ktoré môžu využiť už v najbližších dvoch rokoch,“ informoval Šalintroš. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zdôraznil význam spolupráce so samosprávami.

„Každé euro investované do regiónov má význam. Projekty prinášajú konkrétne zlepšenia v životoch ľudí. Som nesmierne rád, že miestne samosprávy využívajú prostriedky maximálne zodpovedne a tam, kde ich najviac treba,“ uviedol.

Zoznam nových projektov

Na stretnutí predstavili aj konkrétny zoznam nových projektov financovaných z eurofondov. Medzi nimi sú napríklad rekonštrukcia základnej školy v Pliešovciach, modernizácia Múzea Andreja Sládkoviča či opravy ciest v Krupine.

Podľa ministra Migaľa boli v rámci stretnutia podpísané zmluvy v hodnote viac ako 7,3 milióna eur. Súčasťou programu bolo aj slávnostné otvorenie novej cyklotrasy v Poltári, financovanej prevažne z eurofondov. Trasa meria 28,6 kilometra, jej súčasťou je aj nový most a 160-metrový tunel v obci Ožďany.