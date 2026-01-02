Ukrajinské ozbrojené sily zasahujú výlučne vojenské ciele, uviedla v piatok ukrajinská armáda v reakcii na tvrdenia Moskvy o teroristickom útoku na civilné obyvateľstvo.
„Ukrajinské obranné sily dodržiavajú normy medzinárodného humanitárneho práva a zasahujú výhradne nepriateľské vojenské ciele,“ povedal hovorca ukrajinskej armády Dmytro Lychovij pre AFP a zároveň obvinil Rusko z opakovaného šírenia dezinformácií a nepravdivých vyhlásení.
Rusko podľa Zelenského prenáša vojnu do nového roka, Moskva obvinila Kyjev z teroristického útoku na civilistov
Moskvou dosadené úrady v Chersonskej oblasti vo štvrtok informovali, že v dôsledku ukrajinského leteckého útoku na hotel a kaviareň na Rusmi okupovanom juhu Ukrajiny zahynulo 27 civilistov vrátane dvoch detí. Podľa úradov boli obeťami ľudia oslavujúci príchod nového roka. Incident zároveň označili za „teroristický čin“.
Útok sa nestal. Aj Trump už vie, že informácie o ukrajinskom útoku na Putinovu rezidenciu sú klamstvo
Zdroj z ukrajinských obranných síl potvrdil, že k úderu došlo, no podľa neho bol namierený na vojenské zhromaždenie, ktoré bolo neprístupné civilistom. AFP nebola schopná tvrdenia ani jednej zo strán nezávisle overiť. Hotel, kde sa mal útok odohrať, sa nachádza v prímorskom letovisku Chorly, ktoré ruská armáda okupuje od začiatku roku 2022.