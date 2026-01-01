Rusko podľa Zelenského prenáša vojnu do nového roka, Moskva obvinila Kyjev z teroristického útoku na civilistov

Po masívnych nočných ruských dronových útokoch na prevažne energetické ciele ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok obvinil Moskvu, že takmer štyri roky trvajúcu vojnu „prenáša do nového roka“.
„Rusko úmyselne prenáša vojnu do nového roka, keď vypustilo viac než dvesto dronov na Ukrajinu. Cieľom bola naša energetická infraštruktúra,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Naopak Moskva obvinila Kyjev z dronového útoku na Ruskom okupovanú časť Chersonskej oblasti, ktorý si podľa ruského vyšetrovacieho výboru vyžiadal „viac ako 20 ľudských životov a desiatky zranených“.
„Tri bezpilotné lietadlá zasiahli kaviareň a hotel na pobreží Čierneho mora. Podľa predbežných informácií bolo zranených viac ako 50 ľudí a 24 osôb bolo zabitých,“ napísal na sieti Telegram Moskvou dosadený oblastných gubernátor Vladimir Saldo. Na záberoch, ktoré zverejnil, vidno ohňom zničenú budovu, dymiace trosky a ohorené telá.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecíMarija Zacharovová obvinila Ukrajinu z „teroristického útoku“ na civilistov; ukrajinské úrady sa k incidentu zatiaľ nevyjadrili.