Michalovce vyradením Slovana prepísali históriu. Sme lepší každým zápasom, hovorí Kúdelka (video)

Hokejisti klubu HK Dukla Ingema Michalovce využili druhý postupový mečbal a druhýkrát v histórii si zahrajú v semifinále play-off slovenskej extraligy. Zemplínčania v nedeľňajšom šiestom dueli štvrťfinále zdolali doma obhajcov titulu z klubu HC Slovan Bratislava 3:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli 4:2 na zápasy. O premiérovú účasť vo finále zabojujú proti víťazom základnej časti tejto sezóny z HC Košice.

Prebojovali sa do semifinále play-off

Michalovčania sa stali prvým tímom v histórii najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, ktorý skončil v základnej časti na ôsmom mieste a prebojoval sa do semifinále play-off. „Líšky“ hrali medzi najlepšou štvoricou aj v roku 2021, keď prehrali v sérii s HK Poprad 2:4 na zápasy. Vlani podľahli vo štvrťfinále práve Košičanom (2:4).

„Postúpili sme z kvalifikácie až do semifinále a cez výborného súpera. Je to zadosťučinenie za tvrdú prácu, srdce, tímový výkon a odhodlanie. Je dôležité, aby sme pokračovali v takýchto výkonoch. Sme lepší každým zápasom, hráči sú stále viac zomknutí a výborne nám chytá Stano, takže je to paráda,“ povedal po vyradení úradujúceho majstra michalovský tréner Peter Kúdelka vo videu na webe RTVS.

Škorvánek zažiaril čistým kontom

Skóre nedeľňajšieho stretnutia v Michalovciach otvoril v 34. minúte americký obranca Zachary Osburn, o necelé dve minúty neskôr zvýšil náskok domácich na 2:0 ďalší obranca Christián Michalčin v presilovej hre. V 57. minúte spečatil triumf východniarov Dávid Buc strelou do prázdnej bránky. Brankár Stanislav Škorvánek zažiaril čistým kontom s 39 zákrokmi.

„Belasí“ neprešli cez úvodné kolo vyraďovacej časti extraligovej sezóny prvýkrát od roku 2011, predtým prehrali vo štvrťfinále už len v roku 2006. V ostatných dvoch sezónach pritom vždy hrali v semifinále, v roku 2021 v ňom podľahli HKM Zvolen (1:4) a vlani získali rekordný deviaty titul.

„Nemôžem hráčom vytknúť absolútne nič. V tejto sérii aj v celej sezóne odovzdali maximum. Bohužiaľ, bolo to málo. Je ťažké to stráviť, s týmto sme naozaj nepočítali,“ skonštatoval sklamaný kouč Slovana Ján Pardavý.