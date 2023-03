Chystá sa Svetový pohár univerzitného hokeja, kde nebude chýbať ani Slovensko. Ako to vyzerá s prípravami?

Od 14. do 19. apríla 2023 sa v Rumunsku uskutoční medzinárodné športové podujatie, ktoré je v regióne pomerne nezvyčajné. Na Svetovom pohári univerzitného hokeja, ktorý organizuje Szeklerland Ice Hockey Academy a tím Sapientia U23, sa zíde osem popredných tímov ľadového hokeja zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Švédska, USA a Kanady. Možnosť nahliadnuť do zákulisia podujatia nám dal Tamás Horvát, člen organizačného tímu a manažér Sapientie U23.

Na sociálnych sieťach bola nedávno spustená stránka pre blížiaci sa turnaj. Ako ste na tom s procesom príprav, organizovania Svetového pohára?

„Prípravy sú v plnom prúde. Pred dojazdom do cieľa nás však čaká ešte veľa úloh, ktoré organizačný tím musí urobiť. Práve sme sa dostali do bodu, kedy môžeme začať zverejňovať detaily tejto veľkej udalosti so všetkými dizajnovými prvkami. Na medzinárodnom športovom podujatí tohto rozmeru je potrebné venovať veľkú pozornosť všetkým detailom, aby sa zabezpečil hladký priebeh podujatia.“

Ktorým oblastiam treba venovať osobitnú pozornosť?

„Ide o mimoriadne zložitý proces, ktorý zahŕňa mnoho faktorov. V prvom rade musíme zabezpečiť, aby sa zápasy mohli odohrávať v správnych a dobrých podmienkach, bez chýb a na vysokej úrovni. S tým úzko súvisí ubytovanie a stravovanie pre delegácie a tímy a organizácia programu. Keďže ide o medzinárodné podujatie, musíme dbať najmä na kvalitu spravodajstva a rozvoj vzťahov s médiami. Dôležité je spomenúť aj vzťahy so sponzormi, keďže ide o veľké podujatie s veľkým rozpočtom a potrebujeme pomoc rôznych externých partnerov. Chcel by som zdôrazniť, že osobitnú pozornosť venujeme aj potrebe prezentovať počas podujatia miestne podniky, miestne organizácie a miestne hodnoty.“

Akadémia ľadového hokeja Szeklerland a tím Sapientia U23 získali právo organizovať turnaj od Európskej univerzitnej hokejovej asociácie (EUHA) a Americkej univerzitnej hokejovej asociácie (ACHA). Aká je spolupráca s týmito organizáciami, akú úlohu zohrávajú v prípravách?

„Šéfovia oboch spoluorganizujúcich združení sú veľmi nápomocní v technických záležitostiach a v sprístupňovaní ich medzinárodných kontaktov, ale samotné organizačné úlohy sú v podstate na nás. Je to o úplnej a vzájomnej dôvere. Každý týždeň vzájomne komunikujeme, konzultujeme, podávame správy o pokroku a ak sa zasekneme v určitých oblastiach, pýtame sa ich na názor. Od začiatku sme mali veľmi dobrý profesionálny aj osobný vzťah, takže aj spoločná organizačná práca prebieha bez problémov.“

K hostiteľskej krajine sa pridajú Kanada, USA, Švédsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko. Ktorí hráči majú nárok na Svetový pohár? Aké podmienky musia spĺňať?

„Najdôležitejšou podmienkou výberu je, že všetci účastníci musia byť študenti alebo žiaci. Po druhé, členovia tímu nesmú byť z profesionálnej hokejovej ligy. Keďže európsky univerzitný hokej nie je tak rozvinutý ako severoamerický univerzitný hokej, existujú určité výnimky v pravidlách pre európske krajiny. Avšak ani v týchto tímoch nemôžu hrať žiadni hráči pod zmluvou profesionálnej hokejovej ligy. V tom sa tento svetový šampionát líši od univerziády, kde sú zaradení aj hráči z profesionálnych líg. Odborné diskusie ukázali, že zúčastnené tímy budú predstavovať silný výber hráčov a tí, ktorí sa podujatia zúčastnia alebo ho budú sledovať v televízii, budú môcť byť svedkami kvalitného turnaja.“

Existujú už nejaké informácie o spôsobe, akým bude turnaj prebiehať, a rozpise skupín?

„Všetky informácie sú už známe. Osem tímov si zmeria sily v dvoch skupinách. V skupine A sú USA, Slovensko, Maďarsko a Švédsko, v skupine B Kanada, Česká republika, Poľsko a Rumunsko. Dvaja najlepší z každej skupiny postúpia do semifinále, tretí a štvrtý tím bude pokračovať v play-off nižšej divízie. Celkovo sa na Zimnom štadióne vo Felcsíku odohrá 20 zápasov. Od 14. do 19. apríla sa okrem oddychového dňa odohrajú každý deň štyri zápasy.“

Osem zúčastnených tímov predstavuje viac než 200 ľudí. Dokáže hostiteľské mesto Cârța vyhovieť všetkým, alebo sa zapoja aj okolité mestá a dediny?

„Keď v októbri zavítali do Szeklerlandu lídri európskej a severoamerickej univerzitnej ligy, bolo dôležité, aby sa všetci účastníci mohli ubytovať blízko seba. Našťastie to nie je problém, keďže vieme využiť plnú kapacitu športového internátu a v okruhu niekoľkých stoviek metrov sú ďalšie ubytovacie zariadenia. Je tu skvelá športová infraštruktúra po každej stránke.“

Aké sú tvoje očakávania do ďalšej fázy organizačného procesu a turnaja?

„Asi vám neprezradím veľké tajomstvo, ak poviem, že do konca turnaja očakávam rušné a náročné obdobie, keďže sa snažíme o to, aby všetko prebehlo čo najhladšie a turnaj bol naozaj kvalitný. Chceme vysokú kvalitu na ľade aj mimo neho. Zároveň som presvedčený, že všetka práca, ktorú sme do toho vložili, sa oplatí a v apríli nás čaká jedinečný, úspešný a nezabudnuteľný Svetový pohár, ktorý osloví aj širšie publikum, než len fanúšikov ľadového hokeja. Všetci, ktorí majú záujem o skutočne kvalitné a v našom regióne nevídané podujatie, sú srdečne vítaní.“

Informačný servis