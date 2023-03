IIHF stoplo účasť Rusov a Bielorusov aj na budúcoročných MS, ich návrat by bol príliš riskantný

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila reprezentácie Ruska a Bieloruska z medzinárodných podujatí aj v sezóne 2023/2024, zdôvodnila to bezpečnostnými rizikami pre hráčov, členov tímov a fanúšikov v súvislosti s pokračujúcim vojenským konfliktom na Ukrajine.

Národné výbery Ruska a Bieloruska sa nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách sveta žien v USA ani na mužskom šampionáte v Česku.

Na návrat je ešte príliš skoro

Už skôr federácia vylúčila návrat výberov oboch krajín na tohtoročných majstrovstvách sveta mužov, ktoré v máji budú hostiť lotyšská Riga a fínske Tampere. Práve Rusko malo v máji 2023 hostiť MS mužov v Petrohrade, turnaj však napokon budú spoluorganizovať Fínsko a Lotyšsko.

Prezident IIHF Luc Tardif vyhlásil, že na návrat ruských a bieloruských reprezentačných výberov „je ešte príliš skoro“ a že by to bolo „príliš riskantné„.

Ruská hokejová federácia neprijala bezpečnostné riziká ako dôvod na predĺženie zákazu štartu svojich športovcov na podujatiach pod hlavičkou IIHF a označila ich za výmysel. „Toto rozhodnutie nie je konštruktívne ani prospešné pre svetový hokej,“ uviedli Rusi v oficiálnom stanovisku.

O tom, že prioritou IIHF bude bezpečnostné hľadisko hráčov, informoval Tardiff vo Fínsku počas kontroly jedného z dejísk májových MS mužov. Podobnú rétoriku zvolila IIHF aj vo februári 2022, keď krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine, ktorú rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov, zrušila účasť hokejistov oboch krajín na medzinárodných podujatiach pod svojou hlavičkou.

MOV chce Rusov a Bielorusov na OH

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v predchádzajúcich dňoch začal hľadať spôsob, ako by mohli reprezentanti z oboch spomenutých krajín súťažiť na OH 2024 ako neutrálni športovci. Šancu vrátiť sa by podľa MOV mali dostať iba športovci, ktorí nepodporujú vojenské ťaženie Rusov na Ukrajine.

To sa však stretlo s nevôľou na strane Ukrajincov a proti sú aj ďalšie európske krajiny. Podľa MOV by mali strešné organizácie jednotlivých športových odvetví vyhodnotiť prípadný návrat športovcov z Ruska a Bieloruska.

Predstavitelia MOV majú rokovať o ďalšom postupe v súvislosti s účasťou Rusov a Bielorusov na OH 2024 budúci utorok na zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne. Tardif chce, aby sa už v budúcom roku rozhodlo o tom, či výberom oboch krajín dovolia štartovať na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Taliansku.