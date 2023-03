Hašek kritizuje oficiálne zdôvodnenie IIHF, prečo nepustí Rusov a Bielorusov späť na medzinárodný ľad

Legendárny český hokejový brankár Dominik Hašek dlhodobo patrí medzi kritikov alibistického postoja prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luca Tardifa či vedenia zámorskej Národnej hokejovej ligy (NHL) vo veci prístupu k hokejistom z Ruska a Bieloruska po tom, ako vlani vo februári Rusi s podporou Bielorusov napadli Ukrajinu a vojna stále trvá.

Olympijský šampión z Nagana 1998 síce privítal stredajšie rozhodnutie IIHF o tom, že reprezentanti z Ruska a Bieloruska nebudú ani v sezóne 2023/2024 súčasťou medzinárodných súťaží, nahnevalo ho však zdôvodnenie.

Bezpečnostné riziko považuje za klamstvo

„Je mi z toho na vracanie,“ reagoval Hašek na skutočnosť, že IIHF ani slovom nespomenula vojnu a odvolala sa na bezpečnostné riziká. Niekdajšieho skvelého gólmana cituje web iDnes.cz.

„Na základe bezpečnostných rizík?! To je najväčšie klamstvo na svete! Robíte z ľudí blbcov, robíte z ruských športovcov blbcov. Prečo jasne neuvediete skutočný dôvod? Nikto vám už neverí,“ hneval sa Hašek na twitteri.

Měli bychom být všichni nadšeni-ok.Ale to vysvětlení důvodu suspendace:”Na základě podrobného posouzení rizik…..”.!?To je největší lež na světě a je mi z toho na zvracení! Děláte z lidí blbce,děláte z ruských sportovců blbce. Proč jasně neřeknete pravý důvod? Nikdo vám už nevěří https://t.co/4zcWAKMPbR — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 22, 2023

IIHF situáciu údajne konzultovala s prestížnou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na vyhodnocovaní rizík. A podľa jej správy došla k záveru, že stále je príliš skoro na návrat hráčov oboch krajín na medzinárodné klziská.

„Bolo by to riskantné predovšetkým v otázke bezpečnosti hráčov, členov realizačných tímov, organizátorov a fanúšikov,“ komentoval prezident IIHF. Použil teda podobné slová ako v januári počas MSJ v Kanade. Tie sa mali pôvodne konať v Rusku, no odobratie práva hostiť najlepšie mládežnícke výbery nepripisoval aktuálnemu politickému dianiu. Vyhlásil tiež, že turnaje bez Rusov nie sú až také atraktívne a vyslovil želanie ich skorého návratu.

V súkromí vraj hovoria úplne inak

Hašek už v minulosti viackrát verejne kritizoval Tardifov postoj. Teraz zdôraznil, že keď zodpovedné osoby z IIHF rozoberajú aktuálne dianie súkromne, tak hovoria úplne inak.

„Medzi štyrmi očami povedia: ‚My to vieme, ale to je pre poistku, aby nás Rusi nemohli súdiť. Takto to odporúčajú právnici. Keby sme povedali pravdu, tak sme v zadk*.‘ Takže radšej IIHF klame ľuďom a my vlastne nevieme, prečo Rusi a Bielorusu necestujú na MS. Veľmi smutné!“ pokračoval Hašek na sociálnej sieti.

Nejhorší je, že mezi 4 ocima vám řeknou:˚My to víme, ale to je kvůli pojistce, aby nás Rusové nemohli soudit. Takhle to doporučujou právníci. Kdybychom řekli pravdu, tak jsme v prde.i”. Takže raději IIHF lidem lže a my vlastně nevíme proč 🇷🇺a 🇧🇾nejedou na MS. Velmi smutné!!! — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 22, 2023

Podľa brankárskej legendy bude mať vysvetlenie od IIHF veľmi neblahý dopad na celkový vývoj konfliktu a na ďalšie rozhodovanie športových federácií, Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a podobne. „Ak to hneď neodsúdime, tak to vo finále môže stáť mnoho životov,“ dodal.

Ako pripomenul web iDnes.cz, Hašek sa nedávno zhodol s prezidentom Ruskej hokejovej federácie (FHR) Vladislavom Treťjakom, podľa ktorého slovo bezpečnosť nie je v danej veci pochopiteľné a zo strany IIHF ide iba o výhovorky.

Ruský športovec ako protivojnový ambasádor

„Postoju IIHF neveríme a Rusi ho tiež nechápu. Obe strany majú pravdu, pretože IIHF obom stranám klame. Vladymu by som chcel odkázať, že už začíname pripravovať program na pomoc ruským športovcom aj s možnosťou štartu na olympijských hrách,“ priznal Hašek, no hneď doplnil, že sa chystá aj platforma pre vybraných jedincov, ktorí budú chcieť verejne vystúpiť proti režimu ruského vodcu Vladimira Putina.

Je pro mě trošku složitější kritizovat někoho, s kým sem něco prožil a navíc taky brankář. Nicméně bych Vladymu chtěl vzkázat, že už začínáme připravovat program na pomoc🇷🇺sportovcům i s možností startu na OH. Rád bych, kdyby byl do léta zveřejněn. https://t.co/5pWd7RUpp8 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 22, 2023

„Za aktuálnych podmienok nemôžu súťažiť, boli by reklamou na vojnové zločiny. Tie podmienky je potrebné zmeniť. Potom môže byť ruský športovec tým najlepším protivojnovým ambasádorom,“ uzavrela bývalá brankárska hviezda Hašek.