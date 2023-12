Meteorológovia varujú pred poľadovicou aj snežením, pre viacero okresov sú vydané výstrahy druhého stupňa

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred poľadovicou aj snežením. Pre viacero okresov severného Slovenska sú vydané výstrahy 2. stupňa.

Výstraha druhého stupňa

V sobotu do 18:00 je vydaná výstraha druhého stupňa pred poľadovicou pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves. Pre niekoľko ďalších okresov v Prešovskom kraji, okresy Rožňava a Gelnica v Košickom kraji, a tiež pre väčšinu okresov stredného Slovenska je v platnosti výstraha 1. stupňa.

Meteorológovia vystríhajú i pred snežením. Výstraha 1. stupňa sa týka severnej časti stredného i západného Slovenska, a tiež okresu Bratislava.

Snehové jazyky a záveje

Pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Námestovo je vydaná výstraha 2. stupňa. Výstrahy platia do soboty do 23:00, s výnimkou okresu Bratislava, kde je výstraha v platnosti do 19:00. Pre viacero severných okresov platí i výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.

Pre sever stredného a západného Slovenska sú na sobotu vydané aj výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi prvého stupňa. V okresoch Poprad, Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves a tiež na severozápade Slovenska platia do nedeľného dopoludnia, inde sú v platnosti do polnoci zo soboty na nedeľu.