Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, platí výstraha tretieho stupňa

Meteorológovia aj horskí záchranári varujú pred silným vetrom na horách, v platnosti je výstraha tretieho stupňa. Ako Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) uvádza na svojom webe, výstraha tretieho stupňa pred silným vetrom na horách je vydaná pre štyri okresy, a to Poprad, Tvrdošín, Brezno a Liptovský Mikuláš.
Mohutná víchrica až orkán
Výstraha platí do 20:00, na horách sa miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 160 – 180 km/h a priemernú rýchlosť 110 – 120 km/h. Ide teda o mohutnú víchricu až orkán.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.“ vystríha SHMÚ.
Rovnako do polnoci platia v uvedených okresoch, a tiež v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín a Námestovo, výstrahy druhého stupňa. Pre viaceré okresy v Žilinskom a Prešovskom kraji je tiež vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.
Aktivity vo vysokohorskom teréne
Tá platí aj v pondelok 29. decembra, a to pre väčšinu okresov Žilinského kraja, a tiež okresy Banská Bystrica a Poprad. Na mimoriadne silný vietor upozorňuje aj Horská záchranná služba.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je nadpriemerná a pohyb na horách je v takýchto podmienkach veľmi nebezpečný. Silný vietor na horách môže spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, taktiež po zasiahnutí poletujúcimi objektami, v pásme lesa po zasiahnutí zlomenou vetvou stromu alebo padaním stromov. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie,“ uviedli horskí záchranári na svojom webe s tým, že neodporúčajú akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.