Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v gelnickom okrese, pre silný vietor tam padajú stromy

„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste,“ uviedla polícia.
Polícia vystríha pred nepriaznivým počasím v okrese Gelnica. Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v danom okrese, najmä v oblasti Nálepkovo, v dôsledku silného vetra padajú stromy a dochádza k poškodeniu infraštruktúry.

„Zvýšené riziko sa týka predovšetkým zalesnených úsekov, dolín a menej frekventovaných komunikácií, kde sa môžu náhle objaviť prekážky na ceste,“ uviedla polícia.

Varovala aj pred možným výskytom popadaných stromov, uvoľnených konárov, poškodeného elektrického a telekomunikačného vedenia, a tiež možnými lokálnymi výpadkami elektrickej energie.

„Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri pohybe v exteriéri, parkovaní vozidiel v blízkosti stromov a pri jazde dotknutými úsekmi,“ doplnili policajti.

