Mestský súd nemal príslušnosť vrátiť Kišša do práce, tvrdí Šutaj Eštok a sudca prekročil právomoc

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pre médiá skonštatoval, že mestský súd nemal príslušnosť vrátiť do práce policajného viceprezidenta Branka Kišša.

Jediný oprávnený je Správny súd

Śéf rezortu vnútra to po neotvorení zasadnutia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR uviedol na margo včerajšieho rozhodnutia Mestského súdu Bratislava IV, ktorý vrátil na pôvodné pracovné miesto bývalého prvého viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša, ktorého pozíciu Šutaj Eštok zrušil k 1. novembru.

„V týchto veciach, v správnych veciach koná, vo verejnoprávnych vzťahoch, akým je vzťah policajného príslušníka a služobného úradu, ktorým je ministerstvo vnútra, je jediný oprávnený a príslušný na konanie správny súd,“ tvrdí minister.

„V tomto prípade došlo k rozhodnutiu nie správneho súdu, ale mestského súdu, ktorý v tomto prípade nemá kompetenciu ani príslušnosť konať,“ dodal Šutaj Eštok.

Šéf rezortu vnútra sa vyjadril, že s rozhodnutím súdu sa dosiaľ neoboznámili vzhľadom na to, že im zatiaľ nebolo doručené a zachytil len vyjadrenia Kiššovho advokáta Petra Kubinu. Zaručil, že v momente ako rozhodnutie obdržia, naň budú reagovať všetkými právnymi cestami.

Číra náhoda, že je spolužiakom Kubinu

„Podáme odvolanie na krajský súd, ktorý v tomto prípade rozhodne. Ja som presvedčený o tom, že sa sudca, ktorý, samozrejme, čírou náhodou je spolužiakom pána advokáta Kubinu, číra náhoda, sa dopustil možno aj nejakého trestného činu ohýbania práva. Verím, že v odvolaní budeme úspešní, že krajský súd skonštatuje, že tam nebola príslušnosť civilného súdu konať, a že potom bude minister spravodlivosti rozhodovať o tom, či v prípade tohto sudcu nie je potrebné podať disciplinárne konanie, keďže takto súd ani sudca rozhodnúť nemohol,“ tvrdí minister Šutaj Eštok.

„Samozrejme je to číra náhoda, že sú spolužiaci s pánom Kubinom, je to číra náhoda, že v tej komunikácii tých verejne známych kovbojov čurillovcov hovorili o tom, že sa do dvoch týždňov vrátia, je to číra náhoda, že v tomto prípade tento mestský súd konal expresne rýchlo, pretože v ostatných veciach, keď bežní občania podajú niečo na súd, tak to trvá násobne dlhšie. Je to samozrejme číra náhoda,“ poznamenal minister.

Dodal, že na túto číru náhodu budú reagovať a je si stopercentne istý, že zákon nijako neporušili a majú v úmysle brániť sa všetkými dostupnými cestami.

Sudca prekročil svoje kompetencie

Doplnil však, že rozhodnutie súdu rešpektuje, no namieta to, že daný súd nemohol v predmetnej veci vydať predbežné opatrenie a sudca podľa neho prekročil svoje kompetencie.

Minister by bol rád, ak by odvolanie mali poslané najneskôr v pondelok a dúfa tiež v promptné rozhodnutie krajského súdu, tak ako bolo expresne rýchle rozhodnutie mestského súdu. „Ja som presvedčený o tom, že odvolací súd nám dá za pravdu,“ povedal.

Kišš, ktorý bol prevelený do Banskej Bystrice, sa podľa Šutaja Eštoka rozhodol do konca roka čerpať rehabilitáciu a dovolenku.

Nejednoznačnosť legislatívy

Na novinárske otázky ohľadom Kiššovej pozície opakovane odpovedal, že Kišš má podpísanú dovolenku a podotkol, že sa nezaoberá všetkými príslušníkmi policajného zboru, ktorí majú podpísanú dovolenku.

Poznamenal tiež, že na budúci týždeň si dohodol stretnutie s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou, s ktorou plánuje diskutovať aj o nejednoznačnosti legislatívy.

Dodal, že s koaličnými partnermi sa chcú na predmetnú legislatívu pozrieť aj preto, aby sa predišlo podobným účelovým prípadom, ako to podľa Šutaja Eštoka bolo v prípade čurillovov.