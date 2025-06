Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo na vedomie petíciu proti výstavbe na Námestí osloboditeľov. Zároveň zaviazalo primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) zriadiť pracovnú skupinu k problematike. Členmi by mali byť dvaja zástupcovia petičného výboru, dva poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach, starostka Mestskej časti Košice – Juh Anna Súkeníková, starosta Mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčík, zástupca Útvaru hlavného architekta mesta Košice, zástupca Stavebného úradu Košice a zástupca oddelenia dopravy Magistrátu mesta Košice.

Opätovné rokovanie v septembri

Účelom skupiny je prediskutovanie požiadaviek verejnosti. Pozmeňujúci návrh podali poslanci Dominik Karaffa a Viliam Knap. Karaffa navrhol, aby boli práve oni dvaja súčasťou pracovnej skupiny, obaja sa problematike dlhšie venujú. Karaffa navrhol aj preskúmanie stavebného povolenia, ktorá nadobudlo platnosť v roku 2010.

Zdôvodnil to tým, že si potrebujú ujasniť, či je dané povolenie v poriadku. Navrhol tiež, aby to opäť prerokovali v septembri. Poslanci tieto zmeny prijali. Proti výstavbe spísali občania petíciu. Zástupca petičného výboru Emil Fraenkel v príspevku uviedol, že občania si neželajú akúkoľvek výstavbu v tejto oblasti.

Poslancom pripomenul, že ide o posledné voľné pozemky v centre po výstavbe Auparku, poukázal aj na to, že stavebné povolenie je z roku 2010. Fraenkel dodal, že požadujú aj dopravnú štúdiu. Ako vyplýva z informácií, ktoré boli na jeseň 2024 zverejnené na Enviroportáli, na rohu Južnej triedy, na hraniciach medzi mestskými časťami Juh a Staré mesto, by mal vyrásť polyfunkčný objekt.

„Predmetom činnosti je výstavba nového polyfunkčného domu vo vlastníctve investora s plochami občianskej vybavenosti, s príslušným parkovaním a plochami udržiavanej zelene s cieľom využiť funkčný potenciál dotknutého pozemku,“ uvádza účel projektu.

Výstavba nie je v súlade s plánom mesta

Parcely sú vlastníctvom investora, koniec prác sa očakáva na sklonku roka 2028. Petíciu predstavili občania na aprílovom mestskom zastupiteľstve v rámci bodu pre verejnosť. V súvislosti s dotknutými parcelami v zdôvodnení petície argumentujú, že ide o posledné voľné pozemky v centre mesta, sú tiež toho názoru, že samospráva by mala tieto pozemky vykúpiť a využívať ich na rôzne akcie.

Za dôležité považujú, aby predmetné parcely neboli nikdy využité developermi na stavebné účely. V súvislosti s výstavbou bytov vnímajú iniciátori petície len negatívne vplyvy, predpokladajú hluk, prach a špinu súvisiace so stavbou, taktiež pochybujú aj o udržateľnosti dopravného riešenia.

Zdôraznili tiež, že výstavba apartmánových domov v danej lokalite nie je v súlade ani s aktuálnym, ani s novým územným plánom mesta, podľa nich bytovú zástavbu v danej lokalite nenavrhuje a nerieši.

„Zavádzajúci je dôvod investora, že nejde o bytový projekt, ale apartmánový, a to z dôvodu, aby investor kopíroval pôvodne vydané stavebné povolenie na hotelové zariadenie. Na to, že plocha bola rokmi vyhradená územným rozhodnutím a stavebným povolením vydaným na kongresovú halu veľmi rýchlo zabudli,“ píše sa ďalej v zdôvodnení petície. Zdôraznili, že nie sú proti výstavbe bytových domov, no mala by podľa nich byť na vhodnom mieste.

Malé verejné námestie so zeleňou

Investor obyvateľov uisťuje, že úprava projektu oproti pôvodnému zámeru prinesie viaceré výrazné zlepšenia pre dotknutú lokalitu aj jej obyvateľov. Ako v minulosti pre agentúru SITA uviedol projektový manažér Cresco Real Estate Cyril Chovan, spoločnosť vstúpila do projektu polyfunkčného domu na Južnej triede v roku 2022 a za najvýraznejšiu zmenu v projekte v porovnaní s pôvodným zámerom z roku 2010 označil markantné zmenšenie hmoty stavby, o 4 300 metrov kubických. Dodal, že významnou zmenou je aj vytvorenie malého verejného námestia so zeleňou a vnútorného zeleného dvora, ktoré neboli v pôvodnom projekte.

„Pod riešením verejných priestorov je podpísaný aj košický rodák a architekt Tomáš Labanc,“ uviedol Chovan. Na margo obáv obyvateľov z nedostatku parkovacích miest uviedol, že k dispozícii by malo byť vyše 300 parkovacích miest v podzemných garážach a projekt počíta s viac parkovacími miestami ako vyplýva z platných regulatívov mesta Košice.

K zámeru sa mohla vyjadriť aj verejnosť

„Pri projekte sme sa, samozrejme, zamerali aj na opatrenia, ktoré zabránia zhusteniu dopravy na Južnej triede a Námestí osloboditeľov. Za týmto účelom sa robilo detailné dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré potvrdilo, že polyfunkčný dom nebude mať zásadný vplyv na dopravu v lokalite. A to aj vo výhľadovom horizonte najbližších 40 rokov,“ zdôraznil Chovan. Doplnil, že s cieľom nezaťažiť plynulosť dopravy na Južnej triede boli v projekte vykonané zásadné zmeny v riešení vjazdu a výjazdu do podzemných parkovacích garáží.

„Cresco Real Estate vstúpilo do projektu Južná trieda až v roku 2022. Upravený zámer polyfunkčného domu s apartmánovým ubytovaním je plne v súlade s funkciou, s ktorou v tejto lokalite počíta aj Územný plán mesta Košice. V rámci funkcie územia, ktorá definuje hotelové bývanie je totiž možné postaviť aj apartmánové bývanie,“ uviedol Chovan v odpovedi na otázku, prečo sa má stavať na základe stavebného povolenia vydaného pred 15 rokmi, ktoré počítalo s výstavbou hotela.

Podotkol tiež, že aj verejnosť sa mohla vyjadriť k upravenému zámeru, a to v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zdôraznil tiež, že k tej v roku 2024 získali kladné stanovisko, ktoré nadobudlo právoplatnosť tento rok v apríli.