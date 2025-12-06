Mestské kúpalisko v Hlohovci má byť atraktívnejšie, plánujú tam postaviť tobogan

Mesto Hlohovec sa bude uchádzať o príspevok v historicky prvej výzve Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorá je zameraná na udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch a kúpeľníctvo. Hlohovec si chce areál svojho kúpaliska urobiť atraktívnejší výstavbou toboganu s príslušnou technológiou. Celkové oprávnené výdavky sú vyčíslené na 508 tisíc eur, mesto bude žiadať príspevok 457 tisíc eur a na financovaní sa bude podieľať čiastkou takmer 51 tisíc eur. Predloženie žiadosti o príspevok a spolufinancovanie schválili poslanci mestského zastupiteľstva.
Župani kritizujú výpadky podpory pre kultúru a žiadajú riešenia v územnom plánovaní aj sociálnych službách
Tobogan by mal prispieť k zvýšeniu návštevnosti kúpaliska počas letnej turistickej sezóny. Mestské kúpalisko sa nachádza na okraji mesta Hlohovec, v krásnom prostredí zámockej záhrady. Je súčasťou rekreačno-športovej infraštruktúry mesta Hlohovec, dlhodobo plní úlohu miestneho centra letnej rekreácie, športu a oddychu pre obyvateľov mesta a širokého okolia.
Cieľ projektu je v súlade s výzvou Fondu a podporu cestovného ruchu, teda zvýšiť kvalitu a atraktivitu poskytovaných služieb, predĺžiť pobyt návštevníkov v destinácii a podporiť udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v regióne.