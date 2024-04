Mesto Prešov musí zaviesť úsporné opatrenia, výpadok rozpočtu samosprávy je vo výške desať miliónov eur

Úsporné opatrenia pri prevádzke a údržbe mestského úradu, obmedzenia pri oprave mostov vrátane mosta na ulici Jána Pavla II. čakajú v tomto roku mesto Prešov. Dôvodom je 10-miliónová výška výpadku v tohtoročnom rozpočte mesta.

Uviedol to primátor Prešova František Oľha na štvrtkovej tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa Združenia miest a obcí Slovenska v Prešovskom kraji, počas ktorého sa uskutočnilo zasadnutie troch regionálnych združení miest a obcí.

Výpadok je v podielových daniach

Úspory v tohtoročnom rozpočte podľa primátora predstavili na mimoriadnom rokovaní finančnej komisie. Pristúpiť k nim musia pre zhruba 10-miliónový výpadok z podielových daní.

„Aj napriek tomu, že Národná rada SR a vláda SR schválila kompenzáciu, stále je nedostatočná. Takže kolegovia poslanci mali predstavené úspory,“ uviedol Oľha.

V rámci nich okrem iného nenahradia šiestich mestských policajtov, ktorí odišli do dôchodku. Zníži sa aj rozsah opráv miestnych komunikácií.

„Určite v tomto roku nenájdeme v rozpočte prostriedky na opravy mostov a na zbúranie mosta Jána Pavla II. V tomto roku sa budeme venovať hlavne inžinieringu, stavebným povoleniam a ďalším činnostiam,“ dodal primátor, ktorý chce výpadky kompenzovať najmä externým financovaním.

Samosprávam chýbajú stovky miliónov

Mesto má podľa neho predpokladané príjmy v tomto roku približne vo výške 124 miliónov eur. Len zákonné a zazmluvnené požiadavky však tvoria zhruba 123 miliónov.

„To znamená, že ak sme vyškrtli z rozpočtu všetky dotácie na šport, kompletne údržbu ciest, obmedzili sme kosenie a údržbu zelene na ešte menšiu úroveň ako to bolo doteraz, tak v tom prípade by ten prebytok rozpočtu bol len milión. Znamenalo by to, že poslanci by sa museli rozhodnúť, ktorú z tých činností za milión eur urobia,“ vysvetlil primátor.

Ako v tejto súvislosti uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, samosprávam chýba 500 miliónov eur, ktoré boli odobraté minulými vládami.

ZMOS podľa neho dosiahol už niektoré čiastkové riešenia s predchádzajúcou vládou Eduarda Hegera, aj s novou vládou.

Otázny je dostatok zdrojov

„Je to vec, ktorá prešla aj parlamentom, aby čiastočná kompenzácia cez výnos dane z príjmov právnických osôb v objeme pre obce a mestá pre tento rok 236 miliónov eur bola jednorazovo vyplatená v apríli, a to preto, aby sa trošku zvýšil cash flow miest a obcí,“ uviedol Božik s tým, že upravený má byť aj legislatívny zákon o rozpočtových pravidlách.

Finančné zdroje sú podľa neho dôležité pre rast nielen mesta, ale celého kraja. Potenciál vidí najmä v cestovnom ruchu.

„Viem od kolegov starostov a primátorov, že sa snažia robiť v tomto smere maximum. Majú pripravené veľké množstvo projektov. Otázka ale znie, či bude dosť zdrojov, či už ide o plán obnovy alebo Operačný program Slovensko,“ dodal Božik.