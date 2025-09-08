Mestá a obce dúfajú v odblokovanie 200 miliónov eur, iniciatívu Karvašovej považujú za dôležitý signál

Únia miest Slovenska (ÚMS) chváli iniciatívu europoslankyne Ľubice Karvašovej a dúfa v odblokovanie 200 miliónov pre samosprávy. ÚMS vyzdvihla, že iniciatívu Karvašovej (PS) posilňuje ochranu eurofondov pre samosprávy.
ÚMS pripomenula, že cieľom tejto iniciatívy je zabrániť tomu, aby vlády mohli, jednostranne a bez súhlasu samospráv znižovať objem prostriedkov určených mestám a obciam v Programe Slovensko.
Dôležitý signál
Mestá a obce musia mať podľa prezidenta ÚMS a trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka istotu, že im peniaze z eurofondov, ktoré sú určené na rozvoj území a zlepšovanie kvality života obyvateľov, nebude žiadna vláda svojvoľne brať.
„Tento krok je dôležitým signálom, že samosprávy majú byť pri rozhodovaní rovnocenným partnerom, a že európske peniaze majú slúžiť ľuďom priamo v regiónoch,“ doplnil Rybníček a informoval, že legislatívnu zmenu už odobrila Európska komisia a Rada EÚ a smeruje na schválenie do Európskeho parlamentu.
Únia miest očakáva, že táto zmena prinesie väčšiu stabilitu a predvídateľnosť v súvislosti s financovaním samosprávnych projektov a tiež posilní ochranu európskych zdrojov pred zásahmi politikov. ÚMS verí, že sa tak umožní odblokovanie 200 miliónov eur z eurofondov, ktoré svojím rozhodnutím v júni tohto roku vláda zmrazila.
Návrh zákona vytvára tzv. poistku
Návrh na predmetnú legislatívnu úpravu, ktorá má chrániť samosprávy pred svojvoľným presunom eurofondov zo strany vlád členských štátov, predložila slovenská europoslankyňa Ľubica Karvašová. Cieľom je zabezpečiť, aby sa o prostriedkoch určených pre obce, mestá a kraje nerozhodovalo bez ich vedomia a súhlasu.
Zmena legislatívy reaguje na rozhodnutie vlády SR zmraziť 200 miliónov eur z fondov pôvodne určených pre samosprávy. Podľa Karvašovej nešlo o dôsledok nečinnosti miest a obcí, ale o presmerovanie zdrojov na iné vládne priority. Návrh zákona podľa nej vytvára tzv. poistku a posilňuje úlohu regiónov v rozhodovacom procese.
Predseda Trnavského samosprávneho krajaJozef Viskupič označil zmrazenie prostriedkov za zásah, ktorý negatívne ovplyvnil prípravu investičných projektov. Upozornil, že eurofondy boli určené na rozvoj školstva, sociálnych služieb či dopravnej infraštruktúry.
Návrh nemení prax uplatňovanú na Slovensku
Ministerstvo investícií je však názoru, že legislatívny návrh, ktorý v Európskom parlamente presadzuje europoslankyňa Karvašová, nemení prax uplatňovanú na Slovensku. Podľa rezortu návrh zodpovedá pravidlám, ktoré sú už v krajine zavedené. Každú zmenu musí schvaľovať Monitorovací výbor a konzultácie so samosprávami sú podľa MIRRI štandardnou súčasťou rozhodovania o eurofondoch.
„Pozmeňujúci návrh hovorí približne toľko, že deň má 24 hodín. Schvaľovanie monitorovacieho výboru bolo povinné doteraz a konzultácie so samosprávami MIRRI vedie dlhodobo. Nikto samosprávam peniaze neberie, problém je skôr v tom, že z 2,41 miliardy eur vyčerpali len tri percentá,“ povedal minister investícií Samuel Migaľ. Podľa neho boli niektoré eurofondy dočasne zmrazené, no výzvy v objeme približne 2,1 miliardy eur sú stále v platnosti.