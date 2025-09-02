Migaľovo ministerstvo schválilo ďalšie dotácie pre regióny, podporu získa 15 projektov

Podporené projekty vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska sú spolufinancované Európskou úniou.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
Samuel Migaľ
Minister investícií Samuel Migaľ. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo 15 zmlúv na nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške viac ako 6,3 milióna eur. Ako rezort informoval, podporené projekty vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska sú spolufinancované Európskou úniou. Zameriavajú sa na rozvoj škôl, ciest, kultúry, športovísk a verejných priestranstiev vo všetkých regiónoch Slovenska.

Mesto Kežmarok napríklad na regeneráciu vnútrobloku sídliska na uliciach Možiarska, Garbiarska a Nižná brána dostane 1,3 milióna eur. Dotácie na rekonštrukciu škôl zase pôjdu napríklad do Spišskej Novej Vsi, Šale, Starej Turej, Modrého Kameňa alebo do Čierneho Balogu. Prešov zase získa 362-tisíc eur na konzerváciu a statické zabezpečenie hradobných múrov a Fiľakovo 682-tisíc eur na revitalizáciu mestského parku.

Aj tieto projekty dokazujú, že eurofondy menia mestá a obce na lepšie miesta pre život. Teší ma, že v Kežmarku pôjde viac ako milión eur na vytvorenie centrálnej zelenej zóny, kde sa budú môcť stretávať celé generácie obyvateľov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.

Viac k osobe: Radomír Šalitroš
Firmy a inštitúcie: Európska úniaMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Okruhy tém: Dotácie Eurofondy Nenávratný finančný príspevok Regióny štátny tajomník ministerstva investícií

