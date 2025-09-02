Migaľovo ministerstvo schválilo ďalšie dotácie pre regióny, podporu získa 15 projektov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo 15 zmlúv na nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške viac ako 6,3 milióna eur. Ako rezort informoval, podporené projekty vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska sú spolufinancované Európskou úniou. Zameriavajú sa na rozvoj škôl, ciest, kultúry, športovísk a verejných priestranstiev vo všetkých regiónoch Slovenska.
Mesto Kežmarok napríklad na regeneráciu vnútrobloku sídliska na uliciach Možiarska, Garbiarska a Nižná brána dostane 1,3 milióna eur. Dotácie na rekonštrukciu škôl zase pôjdu napríklad do Spišskej Novej Vsi, Šale, Starej Turej, Modrého Kameňa alebo do Čierneho Balogu. Prešov zase získa 362-tisíc eur na konzerváciu a statické zabezpečenie hradobných múrov a Fiľakovo 682-tisíc eur na revitalizáciu mestského parku.
„Aj tieto projekty dokazujú, že eurofondy menia mestá a obce na lepšie miesta pre život. Teší ma, že v Kežmarku pôjde viac ako milión eur na vytvorenie centrálnej zelenej zóny, kde sa budú môcť stretávať celé generácie obyvateľov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.