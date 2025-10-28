Messi prehovoril o budúcnosti. Chce hrať na MS 2026, ale má jednu podmienku

Argentínsky futbalista Lionel Messi vyjadril túžbu zúčastniť sa na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa budú konať v USA, Mexiku a Kanade. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty povedal, že rozhodnutie o účasti spraví na základe svojho zdravotného stavu.
„Je to niečo výnimočné byť na majstrovstvách sveta a veľmi by som tam chcel byť,“ povedal 38-ročný útočník Interu Miami v rozhovore pre NBC News. Dodal, že počas prípravy na sezónu bude sledovať, či bude schopný byť 100-percentne fit a užitočný pre mužstvo.
Lionel Messi predĺžil zmluvu s Inter Miami do konca sezóny 2028
Messi, ktorý priviedol Argentínu k titulu na MS 2022, zdôraznil, že obhajoba titulu na najväčšej futbalovej scéne je pre neho veľkým snom. „Je to vždy sen hrať za národný tím, najmä na oficiálnych súťažiach,“ uviedol.
Rodák z Rosaria, ktorý má na konte 195 reprezentačných zápasov a 114 gólov, sa v roku 2023 presunul do zámorskej Major League Soccer (MLS) a vyjadril spokojnosť so životom v Miami, kde si užíva pokoj a rodinný život.