Lionel Messi predĺžil zmluvu s Inter Miami do konca sezóny 2028

Argentínsky fenomén zostáva v MLS, David Beckham vyzdvihol jeho oddanosť a vplyv na ligu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lionel Messi
Lionel Messi oslavuje svoj gól proti Philadelphii Union počas prvého polčasu semifinále futbalového Ligového pohára. Foto: SITA/AP
Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi súhlasil s predĺžením zmluvy s americkým Interom Miami, ktorá ho viaže v Major League Soccer až do konca sezóny 2028.

Tridsaťosemročný rodák z Rosaria podpísal kontrakt počas ceremoniálu na štadióne Freedom Park. „Som veľmi šťastný, že tu zostávam a pokračujem v tomto projekte, ktorý sa stal krásnou realitou,“ uviedol Messi.

Spolumajiteľ klubu David Beckham ocenil Messiho rozhodnutie a jeho „oddanosť mestu, klubu a hre“.

„Je stále rovnako odhodlaný a chce vyhrávať. Máme šťastie, že máme hráča, ktorý miluje hru a inšpiruje ďalšiu generáciu talentov,“ povedal Beckham.

Messi prišiel do Interu Miami v roku 2023 po neúspešnom pôsobení v Paríži Saint-Germain a odvtedy výrazne zvýšil popularitu a príjmy MLS.

„Keď si Messi vybral MLS, bol to zlomový moment pre celý šport v Severnej Amerike,“ uviedol komisár MLS Don Garber.

Messi, ktorý strávil väčšinu kariéry v FC Barcelone, s ktorým získal 10 titulov v La Lige a ďalšie 4 v Lige majstrov, povedie v lete 2026 výber Argentínu za obhajobou titulu majstra sveta.

Má na konte 114 gólov v reprezentácii a dvakrát vyhral Copa América. V MLS sa stal hráčom, ktorý v najkratšom čase dosiahol métu 40 gólov.

V sezóne 2025 získal Zlatú kopačku s 29 gólmi v 28 zápasoch. Tento rok viedol Inter Miami späť do play-off po treťom mieste východnej konferencie.

Viac k osobe: Lionel Messi
Firmy a inštitúcie: Inter MiamiMLS
Okruhy tém: MLS Major League Soccer
