Lionel Messi predĺžil zmluvu s Inter Miami do konca sezóny 2028

Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi súhlasil s predĺžením zmluvy s americkým Interom Miami, ktorá ho viaže v Major League Soccer až do konca sezóny 2028.
Tridsaťosemročný rodák z Rosaria podpísal kontrakt počas ceremoniálu na štadióne Freedom Park. „Som veľmi šťastný, že tu zostávam a pokračujem v tomto projekte, ktorý sa stal krásnou realitou,“ uviedol Messi.
Spolumajiteľ klubu David Beckham ocenil Messiho rozhodnutie a jeho „oddanosť mestu, klubu a hre“.
„Je stále rovnako odhodlaný a chce vyhrávať. Máme šťastie, že máme hráča, ktorý miluje hru a inšpiruje ďalšiu generáciu talentov,“ povedal Beckham.
Messi prišiel do Interu Miami v roku 2023 po neúspešnom pôsobení v Paríži Saint-Germain a odvtedy výrazne zvýšil popularitu a príjmy MLS.
„Keď si Messi vybral MLS, bol to zlomový moment pre celý šport v Severnej Amerike,“ uviedol komisár MLS Don Garber.
Messi, ktorý strávil väčšinu kariéry v FC Barcelone, s ktorým získal 10 titulov v La Lige a ďalšie 4 v Lige majstrov, povedie v lete 2026 výber Argentínu za obhajobou titulu majstra sveta.
Má na konte 114 gólov v reprezentácii a dvakrát vyhral Copa América. V MLS sa stal hráčom, ktorý v najkratšom čase dosiahol métu 40 gólov.
V sezóne 2025 získal Zlatú kopačku s 29 gólmi v 28 zápasoch. Tento rok viedol Inter Miami späť do play-off po treťom mieste východnej konferencie.